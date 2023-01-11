Волонтерська група “Технарі”: як група одеситів об’єдналася задля допомоги Повітряним силам

Завдяки волонтерам українські військові мають багато нової техніки

Саме завдяки роботі волонтерів українські військові Повітряних сил ЗСУ, які цілодобово захищають небо над Україною, мають велику кількість нової техніки, серед якої оптичні біноклі, цифрові рації, монітори, прожектори, інша оптика та електроніка. Цим займається, зокрема, група волонтерів "Технарі" з Одеси. Серед їхніх досягнень також розробка застосунку "єППО". Про роботу групи розповів її керівник Геннадій Сульдін.

Часто на сторінці Геннадія у "Фейсбуці" з’являються дописи про виконану роботу по переданню військовим техніки. Так, група "Технарі" привітала 160-ту Одеську зенітно-ракетну бригаду в День святого Миколая, передавши їм 12 цифрових радіостанцій, 6 планшетів та потужний 28-ядерний сервер, ще два такі ж отримала 14-та бригада радіотехнічних військ.

Геннадій розповів, що саме силам ППО він почав допомагати через те, що в Одесі "прильоти" були постійними від початку повномасштабного вторгнення. За освітою він зв’язківець, сам служив у такого роду військах і розумів, наскільки робота Повітряних сил є важливою. Коли його товариш Андрій отримав запит на біноклі в березні, то вони його задовольнили — таким чином робота волонтерів розпочалася. Тоді ж з’ясувалося, що в армії справи з оптикою були доволі погані.

"Ті ж біноклі із вбудованим компасом та кутомірною шкалою дають розрахункам переносних зенітно-ракетних комплексів можливість виявити "Калібр" на 3–4 секунди раніше. Повірте, у ППО ці кілька секунд – вічність!" — пояснив Геннадій.

Біноклі з компасом та кутомірною шкалою дозволяють зенітникам швидше помічати повітряні цілі

Керівник групи також розповів, що до всіх заявок від військових "Технарі" підходять виважено, щоби кожна покупка максимально ефективно працювала на результат. Учасники групи переважно спеціалізуються на радіотехніці, IT-технологіях, що допомагає розібратися в усіх тонкощах.

"І ось тепер на півдні багато мобільних вогневих груп ППО, які пересуваються на пікапах, вантажівках, оснащені зенітками чи великокаліберними кулеметами та ПЗРК "Ігла", мають у розпорядженні рації, біноклі, приціли коліматорні з планками пікатінні, закуплені нашою групою. І вони мають чіткий наказ зносити ракети та безпілотники. Цього раніше не було, як і не існувало до 24 лютого у протиповітряної оборони поняття "мобільна вогнева група", — розповів Геннадій Сульдін.

Пост ППО: "Ігла", автомат, цифрова рація Retevis та бінокль Konus Tornado від "Технарів"

За його словами, наразі українські військові доводять, що для переносних зенітно-ракетних комплексів і навіть автоматів крилаті ракети стають можливою ціллю. Геннадій розповів про випадок зі стрільцем-зенітником Ванею, який не читав військових теоретиків, тож "зніс" зі своєї "Ігли" два "Калібри" та дві ракети X-101. Інший військовий з позивним "Нічний" командував групою, яка збила з "калашів" шість дронів-камікадзе.

Боєць із позивним "Нічний" разом зі своїм розрахунком збив з автоматів та кулеметів 6 “шахедів”

Серед власних розробок "Технарі" мають систему нічного водіння "Сова", яка дозволяє військовій техніці пересуватися з вимкненими фарами. Однак найпопулярнішими застосунком стало "єППО". Ця розробка дає можливість українцям допомогти силам ППО збити дрон чи ракету. При розробці застосунку, крім конструкторської групи "Технарів" на чолі з Андрієм Косяком, долучилися ще сорок людей.

Наразі "єППО" завантажили понад 300 тис. разів, а перше бойове застосування відбулося 22 жовтня, коли за допомогою застосунку було збито ракету "Калібр" із ПЗРК "Ігла". У наступні 10 днів така ж доля спіткала два "шахеди".

Команда "Технарів" продовжує активно працювати. Волонтери знають, що Росія досі має ракети і закупила нову партію дронів, а отже треба шукати нові способи відбити атаки ефективно. "єППО" продовжує доопрацьовуватися, а також опрацьовується ще один застосунок суто для користування військовими, який допомагає приземлити ще більше російських ракет, дронів-камікадзе та літаків. Над цим працює тисяча людей.

Команда "Технарів" – серед володарів Волонтерської премії 2022 у номінації "Військові волонтери"

"Більшість з нас один одного не знає, але всі ми робимо дуже добре без жодних наказів та розпоряджень. У нас є мотивація дуже сильна. Знаєте, яка? Жити хочеться!" — заявив Геннадій.

Волонтер також зазначив, що визнання роботи групи на рівні військового керівництва та Мінцифри ще позитивніше впливає на роботу. У нього є нагрудний знак "Волонтер України" від командувача ОК "Південь" генерал-майора Ковальчука та особиста подяка від нього, грамота та схвалення "єППО" від командувача Військово-морськими силами України Неїжпапи тощо. Усе це дозволяє "Технарям" відчувати, що вони роблять правильну та корисну справу.