Менше читайте страшилки в інтернеті: психолог розвіяв популярний міф про війну та ПТСР

Якщо людина мала якусь фобію чи тривожність, то війна могла їх загострити

Розв’язана росією війна так чи інакше впливає на всіх українців. Соціальний психолог Олег Покальчук оголосив, як бойові дії відбиваються на психічному здоров’ї громадян, які перебувають у тилу, і розвіяв популярний міф про посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

На думку Покальчука, яке він висловив в інтерв’ю "Телеграфу", у більшості випадків погіршення емоційного стану українців не є наслідком ПТСР.

"Те, що ми спостерігаємо, це — бойовий психологічний стрес, різного роду неврози, невротичні чи психотичні реакції. Психіатрія має величезну шкалу різних посттравматичних розладів, але це далеко не завжди ПТСР", — пояснив Покальчук.

При цьому експерт зазначив, що ПТСР діагностується не раніше ніж через півроку після закінчення бойових дій.

"Тому, коли зараз медіа вивчили словосполучення "посттравматичний стресовий розлад" і масово починають писати про нього абсолютно безглузді речі, люди знаходять у себе подібні діагнози. Це, як раніше, було популярне слово "депресія". У такому разі я кажу, якщо би у вас справді була депресія, ви б фізично не могли вимовити це слово", — розповів психолог.

Покальчук порадив громадянам, які сильно переживають за своє здоров’я не зациклюватися на цьому та не вишукувати у себе зайвих проблем.

"Для початку потрібно менше читати в інтернеті, як краще переживати ці трагічні військові новини. Не знаю, як зараз, але раніше у медиків зустрічалася так звана хвороба третього курсу, коли студенти вивчали загальну діагностику, вони знаходили у себе відразу всі хвороби", – розповідає Покальчук.

При цьому, якщо й говорити про різні психічні патології, то сама війна, за заявою психолога, нічого нового не створює, а загострює лише те, що до цього перебувало в умах людей.

"Тобто якщо у людини була якась фобія або тривожність, війна їх загострила. Або якщо у громадян були певні міжособистісні конфлікти, то вони загострилися через загальну невротизацію", — запевнив психолог.

Про те, чому так важко переконувати прихильників росії, і що робити зі зрадниками України, читайте на сайті "Телеграф" в інтерв’ю: "Війна нічого не змінює, вона все загострює": соціальний психолог про те, чому фанатів "російського світу" не переробити ".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що військовий передбачив наслідки війни в Україні.