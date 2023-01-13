"За Музику Оксану. Хмельницький": рідні жертви новорічного ракетного обстрілу зібрали круглу суму на помсту

За десять днів українці задонатили 700 тисяч гривень

За десять днів з моменту загибелі хмельничанки Оксани Музики українці задонатили на помсту за неї 700 тисяч гривень. Збір ініціювала родина молодої жінки з наміром спрямувати кошти на придбання дронів для української розвідки й таким чином допомогти більш ефективно нищити ворога.

Вибухова хвиля пройшла через автівку

І до 31 грудня 2022 року Хмельниччина зазнавала ударів росіян, але вперше наслідки були настільки жахливим – ракети влучили в воєнний об’єкт та поруч з автозаправною станцією в районі Дубове, пошкодили будинки та автівки. Поранення зазнали десятеро цивільних людей, в тому числі 22-річна Оксана Музика, яка померла наступного дня в лікарні. Наречений молодої жінки та друзі, які були з нею в одній машині у момент фатального "прильоту", ще досі відновлюються фізично та морально.

- Оксана і Назар – найкращі друзі мого хлопця Дмитра (вони втрьох вчились разом в ліцеї), з яким ми зустрічаємось два роки. З того часу я знайома і з ним, ми проводили разом відпустки, постійно спілкувались, а останні пів року з Оксаною були щодня на зв’язку, підтримували одна одну, – розповіла "Телеграфу" подруга хмельничанки Марина Штейдер. – Ми недавно як раз повернулись з відпочинку, планували зустріти Новий рік разом.

Назар, Оксана, Марина та Дмитро дружили парами і під час ракетної атаки були разом в машині

О другій половині дня, коли дві пари прямували купувати подарунки, почалася повітряна тривога. Вона заскочила компанію у машині.

- Ми були неподалік від ринку і вирішили поїхати в інше місце – до складу іграшок. Раптом – вибух, я спочатку подумала, що ми потрапили в аварію чи просто з машиною щось трапилось, – згадує Марина. – А виявилось, за нами впала ракета, вибухова хвиля пройшла через автівку ззаду наперед по стороні водія. За кермом був Назар, у нього металевий уламок пробив ногу. Оксана сиділа поруч на пасажирському сидінні, її теж поранило, і вона знепритомніла. Дмитра посікло осколками, мені в обличчя полетіли друзки скла.

Марина додає, що всіх доправили до різних лікарень. Їй самій знадобилось терміново їхати до Києва, бо в око потрапив шматочок скла. На щастя, він не дістався зіниці, і столичні медики вилучили сторонній предмет без шкоди для зору.

- Назар вдома у батьків, нога загоюється, та морально він дуже пригнічений, — продовжує Марина. – Дмитра також виписали, два уламки за вухом і в щоці йому лікарі прибрали, але лишився ще у спині. Щодо цього шматка металу медики вагаються, бо він засів біля нервового сплетіння. Якщо під час операції його зачеплять, може відмовити рука. Тож ми чекаємо ще на консиліум у Хмельницькому, а потім будемо консультуватися з київськими лікарями. Взагалі, чула від експертів, які оглядали машину після вибуху: це диво, що в ній хтось вижив. І так сталося, що ми троє вціліли, а Оксана ні.

Авто, в якому разом з нареченим і друзями їхала Оксана Музика в момент російської атаки

"Ми відкриваємо збір. В честь нашої красуні. На помсту"

Смерть молодої жінки зачепила не тільки батьків, рідних та друзів. На похорон, який відбувся у Грим’ячці – рідному селі Оксани, зібрався великий натовп. Ніхто не міг стримати сліз на прощанні.

- Оксана дуже щира, добра людина, — додає Марина. – Вона була відмінницею, старостою, коли навчалась, нікому не відмовляла в допомозі. Була розумною і мудрою як жінка. Таких світлих людей, як вона, я ніколи не зустрічала. Загибель Оксани – це нестерпний біль.

На прощанні з Оксаною було весільне гільце та коровай, а поховали її у білій труні

"Болить усім, хто знав нашу Оксану, а також навіть тим, хто просто почув про неї в новинах, адже така молода, що жити й жити, а тут її позбавляє життя росія-терорист, – написала у себе на сторінці в день похорону Леся Семенюк – кума Оксани. – Звісно, рідним та близьким болить нестерпно! Мільйон запитань, чому саме вона, чому так, за що, навіщо, але ці питання назавжди залишаться без відповіді".

Оксана мріяла створити родину з коханим Назаром, але її життя обірвала російська ракета

"Ти завжди була такою щирою. Ну як? Як повірити в те, що тебе нема? – таким підписом супроводила спільне фото одногрупниця Оксани – Діна Гандзюк. – Скільки в нас було планів. Як усвідомити, що до тебе не можна подзвонити, написати та побачити більше. Ти знаєш, наскільки ми всі тебе любимо. Ти найкраща, найсвітліша людина. Ну чому ти, Оксано?!"

Важку втрату родина Оксани вирішила переживати, підтримуючи армію. Вже наступного дня після смерті молодої жінки в соціальних мережах з’явилось оголошення з пропозицією допомогти помститися за неї.

"Нашу Оксанку вже не повернути, – йшлося в повідомленні, яке першими оприлюднили рідні хмельничанки. – Наша золота, світла та щира дитина. Ми обов’язково за тебе помстимося. росія тебе вбила. російська ракета забрала твоє життя, безтурботне, щасливе життя. Багато хто хотів фінансово допомогти сім’ї Оксани. Ми відкриваємо збір. В честь нашої красуні. На помсту".

Вже наступного дня після смерті Оксани її рідні оголосили про збір коштів на закупівлю дронів заради помсти за молоду жінку

Ціллю збору було оголошено 1 млн гривень, які планувалось витратити на закупівлю дронів-камікадзе для Головного управління розвідки Міноборони. І її майже досягнуто.

- На 10 січня вже зібрано вже понад 700 тисяч гривень, частина коштів була готівкою, частина – надійшла на картку чи "банку", – уточнила Ірина Музика – дружина рідного брата Оксани. – Ми вже передали ці кошти на придбання безпілотників, але ще хочемо пару днів, можливо, тиждень не закривати збір. Всі дрони будуть підписані та летіти до свого призначення. Військові, які їх використовуватимуть, обіцяють знімати відео вдалого застосування, передавати нам, а ми будемо їх поширювати.

Тим часом військові не лишились осторонь трагічної події у Хмельницькому і діляться в соціальних мережах фото зі снарядами з написом "За Музику Оксану. м. Хмельницький". Кілька таких виклала волонтер Юлія Федорова.

Символічні написи на снарядах лишають військові різних підрозділів

Долучитись до збору коштів на помсту за хмельничанку можна за посиланням на банку (вона відкрита двоюрідним братом Оксани Музики).