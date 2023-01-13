Віримо ЗСУ та президенту — стало відомо, кому українці не довіряють найбільше

На першому місці за рівнем довіри серед населення нашої країни опинилися українські військові

Незважаючи на спроби російських окупантів поширювати свою пропаганду в нашій країні, українці продовжують довіряти Збройним силам України та президенту Володимиру Зеленському.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) серед громадян України з 4 по 27 грудня, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Згідно з результатами опитування найбільшою довірою серед українців користуються ЗСУ. За останній рік рівень довіри зріс із 72% до 96%. Баланс довіри-недовіри до українських військових ЗСУ (тобто різниця між часткою довіряючих та часткою не довіряючих) становив +96%. Роком раніше було 60%.

На другому місці у цьому рейтингу Володимир Зеленський. З грудня 2021 по грудень 2022 р. рівень довіри до нього у народу зріс з 27% до 84%. Баланс довіри-недовіри наразі становить +80%.

Більшість опитаних довіряє Службі безпеки України — 63%. Раніше показник становив 29%.

Верховній Раді із опитаних респондентів довіряє 52%. Варто додати, що у грудні 2021 року результат був 14%. У разі парламенту показник довіри збільшився лише ненабагато — з 11% до 35%.

Прокурорам довіряє 21% із усіх опитаних. Про динаміку говорити складно, оскільки в ході такого опитування минулого року у списку не було аналогічних інституцій.

Судам в Україні довіряють 25% респондентів. У КМІС наголосили, що у 2018 році в іншому опитуванні КМІС 12% довіряли судовій системі, а 78.5% – не довіряли. Ймовірно, порівняно з 2021 роком також могли відбутися значні покращення щодо громадян до судів.

Найбільша недовіра в українців до російських ЗМІ — 1%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що згідно з опитуванням КМІС, велика частина українців вірить, що у 2023 році ситуація в нашій країні налагодиться. У порівнянні з 2021 роком таких людей побільшало на 20%.