Ціни на продукти в Україні продовжать повзти вгору: що у 2023 році подорожчає найбільше

Інфляція у 2023 році може бути на рівні 20% і нижче

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україні зросли ціни на продукти та послуги. І хоча в кінці 2022 року було уповільнення інфляції експерти вважають, що ціни на товари зростатимуть і надалі.

Як пише видання "Знай", зростання цін в останні два місяці минулого року сповільнилося на – 0,7%. Цей факт вплинув на підрахунок річної інфляції, яка становила 26,6%. Однак, на думку директора аналітичного департаменту інвесткомпанії Eavex Capita Дмитра Чуріна, про стабілізацію все ще рано говорити, тому що на пряму на інфляцію впливають події на полі бою. При цьому, якщо вірити оптимістичному сценарію, інфляція в Україні цього року може становити близько 20%.

Згідно з прогнозом 2023-го найбільше піднімуться ціни на м’ясо та фрукти — ці продукти відрізняються високими темпами у подорожчанні порівняно з іншими. Варто зазначити, що торік ціни на м’ясо злетіли на 24,6%, а фрукти подорожчали на 73,8%.

А от, як передає видання, в інвестиційній групі ICU вважають, що уряд, швидше за все, не підвищуватиме тарифи на комунальні послуги для населення через те, що реальні доходи домогосподарств скоротилися.

"Тому ми прогнозуємо зниження інфляції до 24% наприкінці 2023 року. А за сприятливих обставин інфляція може виявитися навіть меншою за 20%", — сказав голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні очікується різкий стрибок цін на популярний серед наших громадян товар.

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