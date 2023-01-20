Воїн ЗСУ після втрати ноги повернувся на фронт, але загинув під Бахмутом

Українському воїнові не забракло сил повернутися на поле бою навіть після втрати ноги, після чого ще близько року він нещадно гнав окупанта, який прийшов на його Батьківщину зі зброєю

Боєць Збройних сил України із Запоріжжя Юрія Савелло загинув під Бахмутом, де останнім часом ведуться найзапекліші бої з окупантами. Український Герой на псевдо "Іспанець" воював за майбутній спокій Батьківщини до останнього подиху і нищив російських окупантів навіть після втрати ноги.

Як пише Укрінформ, журналістам якого свого часу вдалося поспілкуватися з військовослужбовцем, весною 2022 року чоловік якраз оформляв інвалідність через втрату ноги. Він важко звикав до носіння протеза, однак робив це, адже мріяв якомога швидше повернутися на фронт. Істерик через це не було.

Під час розмови у коридорі медичного закладу "Іспанець" розповідав про 12 грудня 2021 року. Це день, коли його поранили у боях під Луганськом.

"Я заходив у тил, і ми знищували ворога. Теоретично я розумів, що десь моя міна мене чекає, був до цього готовий, не шкодую ні про що", — пояснив він.

"Іспанець" загинув під Бахмутом

Журналісти, спостерігаючи за приємним і усміхненим воїном, у його словах не засумнівалися. Одразу було чітко зрозуміло, що цей впенений чоловік говорить правду. "Іспанець" розповідав про те, як до війни працював будівельником. Тоді навіть жартували, що після перемоги він стане головним героєм репортажів про відбудову міст, що постраждали від російської агресії.

А 11 січня 2023 року у Facebook з'явився допис про трагічну загибель Юрія Савелли.

"Іспанець" боровся за майбутній мир і спокій в Україні ще з 2014 року. Побував у найгарячіших точках: під Іловайськом, на шахті Бутівка, у Шумах, Мар‘їнці, Горлівці, Красногорівці та Світлодарську. Бахмут, на жаль, став для нього останнім.

За Юрієм зараз сумують двоє маленьких дітей, які дотепер чекають на повернення тата і не усвідомлюють того, що більше його ніколи не побачать.

Герой готовий був боронити Батьківщину від ворога до останнього подиху

Редакція "Телеграфу" висловлює щирі співчуття всім близьким і друзям загиблого Героя. Світла пам'ять воїну!

Нагадаємо, як Україна попрощалася із хоробрим героєм Вадимом Сичовим, який з перших днів повномасштабного вторгнення хоробро став на захист своєї Батьківщини.