У боях з окупантами загинули двоє друзів-альпіністів із Харкова (фото)

Українські герої боронили Батьківщину від окупанта з перших днів повномасштабного вторгнення

Україну, яка намагається оговтатися від сумної звістки про загибель на фронті працівника одеського телеканалу Олександра Клімова, сколихнула інформація про трагічну смерть двох 35-річних альпіністів з Харкова Олександра Заколоднього та Григорія Григор'єва. Російський окупант безжально забрав життя воїнів Збройних сил під Соледаром.

Про це у вівторок, 24 січня, повідомили на сторінці Верховної ради України у соцмережі, зазначивши, що загиблі українські герої були друзями, спільно тренувалися та їздили підкорювати вершини. Ще у перші дні повномасштабного російського вторгнення чоловіки стали разом на захист Батьківщини, воювали у спеціальному підрозділі та загинули поруч під час кривавого бою з загарбниками на одному з найгарячіших напрямків російсько-українського фронту.

Що відомо про героїв

Олександр Заколодний був майстром спорту з альпінізму, кандидатом у майстри спорту зі скелелазіння та туризму, членом збірної команди України з альпінізму, віцепрезидентом Федерації альпінізму та скелелазіння України, "Сніговим барсом", учасником Гімалайських експедицій, адміністратором харківського скеледрому "Вертикаль". Справжнім чоловіком, який надихав своїм прикладом оточуючих. У загиблого героя залишалась родина, донечки і дружина.

Григорій Григор'єв – кандидат у майстри спорту зі скелелазіння. Спортсмен мав другий розряд з альпінізму. Був активістом, виконував велику кількість громадських справ під час роботи на скеледромі "Вертикаль".

Олександр Заколодній та Григорій Григор'єв загинули у бої під Соледаром

Редакція "Телеграфу" висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів-героїв. Вічна та світла пам’ять!

Нагадаємо, що у боях з окупантами під Бахмутом загинув бойовий медик Міжнародного легіону Григорій Цехмістренка. Громадянин Канади повернувся до України, аби протистояти російським загарбникам, однак ворог раптово обірвав життя воїна.