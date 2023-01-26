Війна забрала життя ексдепутата зі Львова, який став на захист України (фото)

Воїну було лише 46 років

Щоденно, через повномасштабну російську агресію, Україна втрачає найкращих своїх синів. Сьогоднішній день став, на жаль, не винятком, адже країну сколихнула сумна звістка про загибель на фронті колишнього депутата Львівської міської ради Віталія Свінціцького. Воїн Збройних сил, який став на захист Батьківщини з перших днів потужного протистояння окупанту, помер у віці 46 років.

Інформація про трагічну смерть військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади з'явилася на сторінці одного з його побратимів у Facebook. Яке направлення фронту стало для Віталія смертельним наразі не розголошують.

Віталій Свінціцький загинув на фронті

Віталій Свінціцький запам'ятається українцям як громадський діяч і керівник громадського об'єднання "Громадянське суспільство та влада". Герой був депутатом міської ради міста Лева від партії "Народний контроль", а також членом партії "Свобода".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російсько-українська війна забрала життя двох 35-річних альпіністів з Харкова Олександра Заколоднього та Григорія Григор'єва. Чоловіки були друзями і загинули в одному бою з окупантами під Соледаром.