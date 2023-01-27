"Волонтерський десант "Телеграфу". Вадим Осадчий: "Зігріти Героїв на передовій - найменше, що ми можемо зробити"

Виробництво пічок-буржуйок розвернув власник "Телеграфу" разом з братами

Зараз, мабуть, немає тих, хто не волонтерить задля нашої спільної Перемоги. Сьогодні ми хочемо продовжити серію розповідей про "волонтерський десант "Телеграфу". І якщо перша частина стосувалась гуманітарної місії політичного оглядача видання Юлії Забєліної, то цього разу мова йтиме про допомогу нашим Збройним Силам.

Підприємець Вадим Осадчий з 2020 року є власником "Телеграфу". З перших днів повномасштабного вторгнення РФ до України на сторінках видання публікувалась інформація про різноманітні збори для військових, добровольців та мобілізованих. До зборів, звісно, долучались і ми.

Восени минулого року Вадим Осадчий разом з братами Олегом та Олександром вирішили власним коштом виробляти металеві пічки та відправляти їх бійцям на фронт.

"На початку жовтня зрозуміли, що зима вже скоро і наші захисники не повинні мерзнути в окопах. Тоді ж і розвернули невелике виробництво пічок-буржуйок", — говорить про свою волонтерську діяльність Вадим.

Вадим Осадчий разом з братами Олегом та Олександром вирішили виробляти металеві пічки та відправляти їх бійцям на фронт

Спочатку матеріали закуповували за свої гроші, однак після поста у Facebook друзі та знайомі почали кидати гроші на банку (карту Monobank), і об'єми виробництва почали зростати.

"Зігріти наших Героїв — це найменше, що ми можемо зробити. Вони мерзнуть на фронті за нас", — говорить Осадчий.

Для пришвидшення логістики пічки військовим передають через волонтерів, які їздять на "нуль". Так можна оперативно закривати потреби тих, кому це дійсно потрібно.

Пічки потрібні не лише на фронті, а й мешканцям зруйнованих міст та сіл

Втім, пічки волонтер передає не лише військовим. "Днями до нас звернулись жителі Бородянки, які вимушені зимувати у власних зруйнованих будинках, то ж починаємо працювати не тільки із військовими".