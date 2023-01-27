"Волонтерський десант "Телеграфу". Вадим Осадчий: "Зігріти Героїв на передовій - найменше, що ми можемо зробити"
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Виробництво пічок-буржуйок розвернув власник "Телеграфу" разом з братами
Зараз, мабуть, немає тих, хто не волонтерить задля нашої спільної Перемоги. Сьогодні ми хочемо продовжити серію розповідей про "волонтерський десант "Телеграфу". І якщо перша частина стосувалась гуманітарної місії політичного оглядача видання Юлії Забєліної, то цього разу мова йтиме про допомогу нашим Збройним Силам.
Підприємець Вадим Осадчий з 2020 року є власником "Телеграфу". З перших днів повномасштабного вторгнення РФ до України на сторінках видання публікувалась інформація про різноманітні збори для військових, добровольців та мобілізованих. До зборів, звісно, долучались і ми.
Восени минулого року Вадим Осадчий разом з братами Олегом та Олександром вирішили власним коштом виробляти металеві пічки та відправляти їх бійцям на фронт.
"На початку жовтня зрозуміли, що зима вже скоро і наші захисники не повинні мерзнути в окопах. Тоді ж і розвернули невелике виробництво пічок-буржуйок", — говорить про свою волонтерську діяльність Вадим.
Спочатку матеріали закуповували за свої гроші, однак після поста у Facebook друзі та знайомі почали кидати гроші на банку (карту Monobank), і об'єми виробництва почали зростати.
"Зігріти наших Героїв — це найменше, що ми можемо зробити. Вони мерзнуть на фронті за нас", — говорить Осадчий.
Для пришвидшення логістики пічки військовим передають через волонтерів, які їздять на "нуль". Так можна оперативно закривати потреби тих, кому це дійсно потрібно.
Втім, пічки волонтер передає не лише військовим. "Днями до нас звернулись жителі Бородянки, які вимушені зимувати у власних зруйнованих будинках, то ж починаємо працювати не тільки із військовими".