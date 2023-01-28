Збив російську "СУ-шку" ціною власного життя: під Бахмутом загинув ще один відважний воїн ЗСУ (фото та відео)

Чоловік добровільно став на захист Батьківщини від окупанта

У війні з росією Україна продовжує втрачати найкращих своїх синів: у боях з окупантами загинув відважний воїн-доброволець Олексій Новицький. Для побратимів — "Кaзaх". Український герой попрощався з життям під час ворожого обстрілу, коли відходив із товаришами на іншу позицію.

Як пише видання "aрмія Інформ", під час aвіанaльоту російського противника під Бахмутом відважний "Казах" успішно підбив ПЗРК Stinger російський винищувач Су-25, однак у момент відходу на іншу позицію, попав під обстріл з боку окупаційної армії, в результаті чого трагічно загинув.

Олексій Новицький загинув під Бахмутом

Побратими розповідають, що того дня рахунок, коли у зону їх ураження увійшли три російські літаки – два винищувачі Су-27 і штурмовик Су-25, рахунок йшов буквально на секунди, тож стрілки-зенітники отримали завдання оперативно знищувати всі повітряні об'єкти.

Коли ворожа російська авіація підлетіла ближче і почала знижуватися для атаки, Олексій одразу зреагував і підбив літак. Ефектний момент збиття навіть потрапив на відео.

На жаль, розділити радість подальшої перемоги "казах" із нами вже не зможе…

"Телеграф" висловлює щирі співчуття родині і близьким трагічно загиблого воїна-героя. Вічна пам'ять!

Нагадаємо, що на Донбасі, під час боїв з окупантами, загинув Вадим Сичов, якого президент України Володимир Зеленський нагородив за захист Батьківщини почесним орденом "За мужність".