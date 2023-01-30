Україна втратила ще одного героя: батько 5 дітей загинув у боях під Бахмутом

Воїн із середини літа боронив Батьківщину від російського окупанта

Поки одесити прощаються загиблим на фронті земляком, журналістом Ігорем Терьохіним, Україну сколихнула ще одна сумна звістка про смерть батька 5 дітей, уродженця села на Львівщині Романюка Олега Івановича.

Про це повідомили на сторінці Буської міської територіальної громади Львівської області у соцмережі, зазначивши, що житель села Кізлів загинув 27 січня у бою з російськими окупантами. Боєць Збройних сил України став на захист Батьківщини ще у липні 2022 року, однак зазнав смертельних поранень неподалік населеного пункту Миколаївка Бахмутського району Донецької області під час мінометного обстрілу росіян.

У захисника залишилися дружина та п’ятеро дітей.

Редакція "Телеграфу" висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Схиляємо свої голови в пошані перед пам’яттю героя.

Нагадаємо, як у боях з окупантами під Бахмутом загинув відважний воїн-доброволець Олексій Новицький, більше відомий серед побратимів як "Кaзaх". Чоловік ціною власного життя збив ворожу "СУ-шку", однак врятуватися від обстрілу все ж не встиг.