Небезпека з тилу: деякі жителі Бахмута чекають на прихід росії та захищають Януковича (відео)

У Бахмуті серед місцевих жителів іноді зустрічають любителів "русского міра", але є й патріоти

На сьогоднішній день у Бахмуті залишається близько шести тисяч людей. Частиною аргументів проти евакуації є страх за своє майно і чи буде за що жити в іншому регіоні країни, писав "Телеграф" декількома днями раніше. Також у місті залишаються пенсіонери, яким фізично важко перенести евакуацію.

Серед тих, хто залишився, багато хто чекає на перемогу України і допомагає військовим. Хоча є й ті, хто чекає на прихід "визволителів" з росії. Їх у мережі прозвали "ждунами". Волонтери та журналісти діляться відео з такими особами, щоб люди знали, які бувають співгромадяни та де може ховатися небезпека. Як правило, на відео показані окремі випадки, що не відображають загальну картину.

"Ждуни"

Пара пенсіонерів із Бахмута розповідає волонтерові про свої політичні погляди. Чоловік звинувачує ЗСУ та Україну в тому, що 8 років триває війна. Просить не казати, що це росія напала на Україну і захищає президента Януковича. Відео, зняте волонтером, поширюється різними каналами в Telegram і TikTok. Жінка заявила, що у них більше говорять українською мовою, ніж далі на заході України, що здивувало волонтера.

Днями поширилося відео журналістки Раміни Есхакзай, яка робила репортаж із Бахмута. Вона поспілкувалася з продавчинею, яка не збирається евакуюватись із міста разом зі своїми батьками. На запитання, а якщо місто захоплять росіяни та відповіла, що вона поза політикою.

У репортажі каналу ProUA з Бахмута місцева мешканка Тетяна розповідає, що чекає на прихід Росії і тоді, на її думку, все завершиться. Вона мешкає в Бахмуті з батьками, сама має групу з інвалідності. Своїми роздумами із журналісткою вона ділиться дуже щиро.

Що говорять про ситуацію із "ждунами" українські воїни

Як розповів в ефірі "Апостроф TV" боєць батальйону "Свобода" Володимир Ращук, який воює у Бахмуті, у місті багато "ждунів". Однак велика кількість потенційних колаборантів, на його думку, притаманна всьому регіону. Це одна з небезпек, з якою стикаються бійці, проте вживати заходів проти людей немає можливості, каже Володимир:

"Так і робимо. Але у нас немає тієї холоднокровності, тієї жорстокості, щоб вживати заходів. Минулого тижня заїхала машина з місцевими номерами. Люди сказали, що це наш будинок, треба забрати дещо. Через пару годин цей будинок був повністю зруйнований. Тобто мітку поставили, або щось у цьому роді. Нам боляче, що наші люди так поводяться. І ми найбільше не очікуємо, що вони будуть на стороні ворога. І все ж ми сподівалися на співпрацю і розуміння." — каже військовий.

До речі, на "ждунів" після приходу визволителів часто чекає невтішна доля. Як розповідав військовий іванофранківець Михайло Лука з позивним "Магнат" в інтерв’ю "Супільному", багато хто з цих персон таки дочекався росіян у Сєвєродонецьку. Після чого їх мобілізували та відправили на фронт на вірну смерть. Сам військовий каже, що більшість людей у цьому регіоні проукраїнська, але дуже багато хто виїхав.

Патріотично налаштовані мешканці Бахмута

Вони є їх багато. Відео теж вистачає, але оскільки користувачі Інтернету легко розповсюджують негатив, ми натикаємося на нього частіше. За словами Володимира Ращука, у Бахмуті багато людей, які допомагають нашим військовим. Є ті, які коригують та надають інформацію.

"Це звичайна "агентура" і люди, які вірять у нашу перемогу. Вони свідомі і нас це дуже тішить." – розповідає військовий.

Крім того, у соцмережах ми знайшли публікації людей, які висловлюють свою підтримку. Наприклад, місцева мешканка Ольга ділиться думками про жахіття в Бахмуті. Розповідає про свою подругу, яка "проукраїнська до коріння волосся". Дочка цієї подруги опинилася в Москві, проте там вона ходила у жовто-синій сукні та намагалася розповідати росіянам правду. Сукню зрештою порвали.

А цей мешканець Бахмута точно знає, хто зруйнував його будинок. Тому прийшов до українських військових просити автомат, щоби помститися за зруйноване життя.

У коментарях розповідають про цю бабусю, якій українські військові допомагають уже давно. Вона тепло їх зустрічає та тепло прощається.

Загалом, у мережі можна зустріти безліч людей із "гарячих точок", які чекають на перемогу України та допомагають її наблизити. Нагадаємо, фотокореспондент "Телеграф" Ян Доброносов показав, яка ситуація в Бахмуті під час завзятих боїв і як там живуть люди. Він поспілкувався з деякими місцевими жителями, у тому числі з 71-річною мешканкою Бахмута Зінаїдою Іванівною, яка показала свій підвал, де мешкає за температури +8.