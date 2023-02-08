Від 100 тис. гривень до мільйона: хто з українських військових може розраховувати на великі виплати
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Усього є чотири категорії виплат
Українські захисники, які отримали на війні бойове поранення, можуть розраховувати на допомогу у вигляді грошових коштів, що виплачується одноразово.
Йдеться саме про бойові поранення. Адже військовий може отримати поранення і під час несення служби, наприклад, і це не пов’язано з виконанням бойових завдань. Про це на сайті "Соціальна інформаційна платформа" повідомив адвокат та керуючий партнер ЮФ "Соціальний паритет" Дмитро Йовдій.
Сума одноразової допомоги залежатиме від тяжкості поранення, яке отримав військових, а також від того, чи воно зумовило настання інвалідності. Минулого року подібні виплати варіювалися від 600 тисяч гривень до майже одного мільйона. Якщо йдеться про поранення, яке не призвело до інвалідності, а призвело до часткової втрати працездатності, враховуючи його ступінь, розмір виплат буде в межах 120-170 тисяч гривень.
"Право військового на грошову допомогу розглядається медико-соціальною експертною комісією (МСЕК), яка встановлює наявність або відсутність інвалідності та ступінь втрати працездатності. Зі свого боку військово-лікарська комісія (ВЛК) робить висновок про зв’язок поранення із захистом батьківщини та несенням військової служби", — зазначив Йовдій.
Також "Соціальна інформаційна платформа" опублікувала докладну інформацію про те, яка сума та за які поранення передбачена українським військовим.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українські військові можуть отримати грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Однак розраховувати на виплати може лише одна категорія.