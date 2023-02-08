Від 100 тис. гривень до мільйона: хто з українських військових може розраховувати на великі виплати

Усього є чотири категорії виплат

Українські захисники, які отримали на війні бойове поранення, можуть розраховувати на допомогу у вигляді грошових коштів, що виплачується одноразово.

Йдеться саме про бойові поранення. Адже військовий може отримати поранення і під час несення служби, наприклад, і це не пов’язано з виконанням бойових завдань. Про це на сайті "Соціальна інформаційна платформа" повідомив адвокат та керуючий партнер ЮФ "Соціальний паритет" Дмитро Йовдій.

Сума одноразової допомоги залежатиме від тяжкості поранення, яке отримав військових, а також від того, чи воно зумовило настання інвалідності. Минулого року подібні виплати варіювалися від 600 тисяч гривень до майже одного мільйона. Якщо йдеться про поранення, яке не призвело до інвалідності, а призвело до часткової втрати працездатності, враховуючи його ступінь, розмір виплат буде в межах 120-170 тисяч гривень.

"Право військового на грошову допомогу розглядається медико-соціальною експертною комісією (МСЕК), яка встановлює наявність або відсутність інвалідності та ступінь втрати працездатності. Зі свого боку військово-лікарська комісія (ВЛК) робить висновок про зв’язок поранення із захистом батьківщини та несенням військової служби", — зазначив Йовдій.

Також "Соціальна інформаційна платформа" опублікувала докладну інформацію про те, яка сума та за які поранення передбачена українським військовим.

Виплати військовим в Україні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українські військові можуть отримати грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Однак розраховувати на виплати може лише одна категорія.