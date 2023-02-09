Обов’язковий призов та набір до штурмових бригад: як вручають повістки, пояснив Кім

Призов в Україні відбувається у штатному режимі, але набір до добровольчих бригад проводиться окремо

Під час воєнного стану та загальної мобілізації чоловіки призовного віку продовжують отримувати повістки. Однак громадяни часто плутають призов до штурмових бригад і стрілецького батальйону з обов’язковим призовом і ставлять питання про те, чому роздають повістки, якщо це добровольчі штурмові бригади.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, у чому полягає різниця, опублікувавши відповідне відео у своєму офіційному Telegram-каналі.

За його словами, заклик відбувається у штатному порядку, а до добровольчих бригад і стрілецького батальйону — окремо. Тому там добровольці, але й ще далеко не кожного приймають, бо там потрібна фізична підготовка і є певні умови.

"Але скажу, що така цифрова держава. Через сайт у десятки разів більше реєструється людей і приходять на комісію. Зараз по Миколаєву зі стрілецького батальйону вже п’ята частина проходить комісію. А по штурмових бригадах — це окремо. Кожен обирає те, що він робитиме, оскільки всі знають, що скоро буде перемога", — сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Ірина Підреза пояснила, у яких випадках чоловіки можуть відмовитися від отримання повістки.