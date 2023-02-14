Від 30 до 100 тисяч гривень військовим: хто і за яких умов може отримати виплати

У деяких випадках військовим можуть відмовити у виплатах

Українські військові, які зазнали поранень на полі бою, можуть розраховувати на допомогу у вигляді грошових виплат від держави. Йдеться про суму у розмірі від 30 до 100 тисяч гривень. Кінцевий її розмір залежить від тяжкості поранення.

Наші захисники можуть отримати безкоштовне лікування та реабілітацію в межах нашої країни або за кордоном. Усі витрати буде сплачено за рахунок держави, передає видання "Вікна". Водночас пораненим бійцям виплачують кошти, які можна направити на лікування. З лютого 2023 року правила нарахування виплат змінилися.

Зазначається, що компенсація не призначається автоматично, її можна отримати після лікування та висновків медичної комісії. Проте точного терміну нарахування коштів немає. Вони можуть бути нараховані як протягом кількох місяців, так і до завершення воєнного стану країни.

Які знадобляться документи для отримання виплат:

наказ командира (начальника);

бойовий наказ (розпорядження), рапорт командира (начальника) структурного підрозділу;

власний рапорт;

висновок (постанова) військово-лікарської комісії.

Варто зважити, що додаткові виплати не будуть нараховані без наказу начальника чи командира. Приз є доказом того, що боєць отримав поранення саме на полі бою.

Підстави для відмови у наданні виплат

добровільна здача в полон;

алкогольне сп’яніння під час виконання завдань;

порушення наказів командира.

Крім виплат у розмірі від 30 до 100 тисяч гривень військовий може отримати одноразову виплату, зробивши групу інвалідності. Щоб отримати її, потрібно звернутися до МСЕК з усіма необхідними документами. Найголовніший із них — довідка про обставини поранення.

У довідці обов’язково мають бути зазначені умови поранення — під час проходження військової служби або захисту Батьківщини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Роман Лихачов пояснив, як із лютого 2023 року в Україні змінилися виплати надбавок військовим.