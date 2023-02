"ЗСУ - не "Совок" і не шибениця": військовий розвіяв страхи довкола мобілізації

"Війна та армія — це обставини життя. Незвичні, так, але це життя, а жити ми всі вміємо" — Денис

В Україні від початку масштабного вторгнення рф триває мобілізація та воєнний стан. У населення виникає багато пересторог щодо того, як їхня доля складеться після отримання повістки та походу до військкомату. У мережі поширюється багато чуток. Крім того, негативне враження справляють подібні відео з затриманнями військовозобов’язаних, як до прикладу, в Одесі. Це обурило навіть командування ОК "Південь", тож військові комісари тепер ходитимуть із нагрудними камерами.

Військові продовжують спростовувати страхи, які виникають довкола служби армії та мобілізації. Зокрема, артилерист Денис у своєму акаунті в Twitter розповів, про свої думки, чому служба не така страшна, як її можуть собі уявляти. Нині цими словами активно діляться у соцмережах. Подаємо їх нижче:

" — Звідусіль про повістки. Найбільше фобій, непорозумінь, а відтак і протистоянь від браку інформації. Невідоме лякає, особливо, коли пов’язане з війною. Кілька думок з середини ЗСУ, а точніше навіть ДШВ.

З одного боку, ЗСУ швидко міняються у сторону якості та професійності (не мають іншого вибору, бо, як відомо, мала радянська армія не переможе велику радянську армію). Відтак, солдат, що не може, не хоче (бо думає, що не може), боїться (бо не має інформації) воювати — на**й тут… нікому не потрібен на передовій.

Будь-який адекватний командир підбирає команду, на яку може спертися. "Немогужників" разом із "нехочужниками" відправляють на кухню, за кермо, на такелаж, до рацій. ЗСУ не совок і не шибениця. ЗСУ б’ється на результат. Якщо ти його не даєш — штош [ну що ж, — ред.]

До того ж більш-менш притомні командири зважають на наявні навички та амбіції. Я став командиром гармати, хоча не проходив курс навчання в Британії, як мій розрахунок. Чому? Бо я цього хотів і добивався. Водій іншого розрахунку став старшиною. Бо хоче і вміє в облік, а не кермо.

З іншого боку, телепнів і совків також багато. І проти йолопа із зірочкою ти ніхто. Водночас зірочки є і над ним. Також є хитрість, коаліції і які-не-які права у статуті. Життя взагалі несправедливе, а війна тим більше. Чи то Еріх, чи то Марія Ремарк казали: Unless a person gives up he is stronger than his fate [Якщо людина не здасться, вона сильніша за свою долю, — ред.]

І це головне, що треба знати — війна та армія це обставини життя. Незвичні, так, але це життя, а жити ми всі вміємо. Пристосуватися, знайти для себе краще. Змиритися з невдобствами, насолодитися перевагами. А головне…

… до свого останнього дня, коли б він не настав, стати і залишитися захисником свого народу та всього цивілізованого світу. Дідько його знає, що може бути почесніше за це".

У коментарях розгорілася дискусія. Більшість дякують воїну за гарне пояснення. Дехто навіть запитує, як його професія може знадобитися в ЗСУ. Денис та інші військові у коментарях пояснюють ці деталі.

Раніше ще один український військовий також пояснив, чому не варто боятися мобілізації. А також поетапно розповів, як виглядатиме ваша служба після неї.

Крім того, співзасновник партії "Демократична сокира", сержант Юрій Гудименко розповів про підходи, які можуть покращити мобілізацію саме вмотивованих людей. Нагадаємо, що у Верховній Раді хочуть заборонити відправку непідготовлених військових на фронт.