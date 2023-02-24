На оборону спрямують понад 50 мільярдів гривень – ухвалено важливий закон із поправкою нардепа Ярослава Железняка

ЗСУ зможуть купити більше зброї

Близько 52,5 млрд грн потенційно можуть бути спрямовані на фінансування потреб сектору оборони та безпеки України, завдяки ухваленим ВР змінам до держбюджету. Йдеться про законопроект №8399.

Про це у своєму Telegram-каналі пише народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк, пояснюючи, що за цей закон проголосували 272 народні депутати, а 263 віддали голоси за виправлення в самому тексті законопроекту.

"Думаю, що ви пам’ятаєте мою боротьбу ще з минулого року щодо можливості використовувати гроші з "Фонду ліквідації наслідків агресії" на військові потреби. Для розуміння йдеться про 52,5 млрд грн. І нарешті, сьогодні, коли ухвалювали № 8399 Зміни до Бюджету 2023, було враховано моє виправлення, що дозволяє використовувати кошти Фонду для забезпечення потреб сектору оборони", — написав політик завдяки колегам за підтримку.

Справді, народний депутат уже не перший місяць намагається довести, що правильніше було б використати гроші Фонду ліквідації наслідків агресії на військові потреби як першочергові завдання. За рахунок міжнародних коштів можна вести вже післявоєнне відновлення.

Однією з таких пропозицій став, наприклад, законопроект №8233, поданий Железняком у листопаді 2022 року. Зрештою колеги підтримали політика, проголосувавши його виправлення в іншому законопроекті.