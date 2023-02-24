На оборону спрямують понад 50 мільярдів гривень – ухвалено важливий закон із поправкою нардепа Ярослава Железняка
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ЗСУ зможуть купити більше зброї
Близько 52,5 млрд грн потенційно можуть бути спрямовані на фінансування потреб сектору оборони та безпеки України, завдяки ухваленим ВР змінам до держбюджету. Йдеться про законопроект №8399.
Про це у своєму Telegram-каналі пише народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк, пояснюючи, що за цей закон проголосували 272 народні депутати, а 263 віддали голоси за виправлення в самому тексті законопроекту.
"Думаю, що ви пам’ятаєте мою боротьбу ще з минулого року щодо можливості використовувати гроші з "Фонду ліквідації наслідків агресії" на військові потреби. Для розуміння йдеться про 52,5 млрд грн. І нарешті, сьогодні, коли ухвалювали № 8399 Зміни до Бюджету 2023, було враховано моє виправлення, що дозволяє використовувати кошти Фонду для забезпечення потреб сектору оборони", — написав політик завдяки колегам за підтримку.
Справді, народний депутат уже не перший місяць намагається довести, що правильніше було б використати гроші Фонду ліквідації наслідків агресії на військові потреби як першочергові завдання. За рахунок міжнародних коштів можна вести вже післявоєнне відновлення.
Однією з таких пропозицій став, наприклад, законопроект №8233, поданий Железняком у листопаді 2022 року. Зрештою колеги підтримали політика, проголосувавши його виправлення в іншому законопроекті.