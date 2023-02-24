Викусіть, вороги! Епіцентр анонсував будівництво нового ТРЦ у Бучі замість зруйнованого

Новий центр стане символом віри, надії та перемоги України

Річницю російської агресії в компанії "Епіцентр" вирішили відзначити анонсувавши будівництво торговельно-розважального центру, натомість зруйнованого у багатостраждальній Бучі у лютому 2022 року.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомила керівник департаменту зв’язків із громадськістю компанії "Епіцентр" Юлія Чудновець.

"Буча — символ страждань українського народу. Тому саме тут ми починаємо будувати новий сучасний торговий центр Епіцентр, на місці зруйнованого російськими. Він буде в 5 разів більший за попередній і значно сучасніший. І той, хто знає ритейл, розуміє — цей проект не про комерційну доцільності, він про віру та надію. Викусіть, вороги. Відбудуємо більше і краще!", — написала Юлія Чудновець.

Як повідомляє "Новий час", компанія вже проводить підготовку до будівництва нового ТРЦ: завершила демонтаж конструкцій зруйнованого об’єкту та вийшла на фінальну стадію розробки архітектурного проекту.

Окрім будівельних відділів буде реалізовано концепти продуктового магазину, аптеки, косметично-парфумерний бутік, дитячий магазин Epic та інші. Особливу увагу буде приділено безпеці персоналу та відвідувачів. Зокрема, окрім наземного паркування, у ТЦ буде реалізовано підземний паркінг, у якому можна буде знайти притулок під час повітряних тривог.

Не сумніваються у перемозі та повоєнному відновленні і на ДП "Артемсоль", які випустили спеціальну партію соледарської солі, кошти від продажу якої підуть на купівлю дронів-камікадзе для захисту України.