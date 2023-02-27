Жертви нічної атаки "Шахедів": названо імена загиблих на Хмельниччині рятувальників

Разом із колегами-рятувальниками вони цієї ночі ліквідували наслідки першої атаки на цивільні будинки

Уночі 27 лю­то­го російські окупанти завдали по Ук­ра­їні удару. 11 "Шахедів" з 14 вдалося збити Силам протиповітряної оборони. Однак були й прильоти із трагічними наслідками. Зокрема, на Хмельниччині під час повторних ударів з боку рф під час виконання службового обов'язку загинули працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій Владислав Дворак і його колега — Сергій Севрук.

Як повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, загиблі герої цієї ночі ліквідовували наслідки атаки російських БПЛА в Хмельницькій області. Однак противник завдав повторного удару, який став для рятувальників смертельним. Крім того, ще троє поранених працівників ДСНС наразі перебувають у лікарні. Двоє з них у досить важкому стані.

"МВС тужить разом із родинами загиблих. Пам’ятаємо та цінуємо наших героїв. Стоїмо!", — написав він.

Владислав Дворак

Загиблий герой був ко­ман­диром від­ді­лен­ня 1-ї Дер­жавної по­жеж­но-ря­ту­валь­ної час­ти­ни міс­та Хмель­ницько­го. Ворог забрав життя Героя на 22 році життя.

Владислав Дворак загинув від російського обстрілу

Сергій Севрук

У Державній службі з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області зазначають, що Сергію Севруку було лише 32 роки. Він помер у лікарні від травм, що виявилися несумісними із життям.

Сергій Севрук

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у боях з окупантами під Куп'янськом загинув 52-річний офіцер з Тернополя Сергій Король. Чоловік загинув внаслідок ворожого обстрілу 23 лютого.