"Остаточна перемога України — це капітуляція Російської Федерації" — Юрій Гудименко

Історик та боєць ЗСУ вважає, що на РФ чекає розпад

Звістка про перемогу прийде з Севастополя. Адже з усіх територій, які захопила Російська Федерація, саме Крим є найбільше захищений. Чи буде війна закінчуватися взяттям півострова і чи можливий розпад "імперії", розповів історик і молодший сержант Юрій Гудименко в інтерв'ю для Еспресо.

"Вихід на кордони України 91-го року не заважатиме росіянам обстрілювати нас "Калібрами", "Кинджалами" зі своєї території. Остаточною перемогою буде капітуляція Російської Федерації і прийняття нею наших умов, серед яких буде і покарання злочинців. Адже для мене особисто війна не закінчиться доки всі ці наволочі, які робили злочини в Бучі, в Ірпені, в Маріуполі, на Херсонщині, доки всі вони не будуть покарані. Війна триватиме для мене і для дуже великої кількості військових", — каже Юрій.

Юрій переконаний, що Російська Федерація, живучи досі як імперія, не має можливості існувати довгостроково. Таким країнам вже досить давно не місце на мапі.

"Росія намагалася розширитись, але військова поразка настала швидше, ніж зазвичай вона настає. Тож зараз вона буде зшиватись. На нас чекає черговий парад суверенітетів, як ми бачили наприкінці 80-х — на початку 90-х. Якщо ми і західні країни зреагуємо правильно і покажемо, що ми готові підтримати цей парад, тоді на нас може очікувати поява на мапі нових незалежних республік. Тоді Москва буде вимушена розбиратися з ними і відтягувати туди ресурси. Це тільки пришвидшить нашу перемогу у цій війні", — запевнив історик.