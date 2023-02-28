Мобілізація триває: які є види повісток та в яких випадках їх вручають

Усього є чотири види повісток

В Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації, а це означає, що чоловіки віком від 18 до 60 років продовжуватимуть отримувати повістки. Однак далеко не завжди вручена повістка означає, що військовозобов’язаного відправлять на фронт. "Телеграф" розібрався, які є види повісток і що кожна з них.

Нерідко чоловікам вручають повістку для того, щоб вони уточнили свої дані у військкоматі, оскільки далеко не всі роблять це вчасно. Про це розповіла завідувачка сектору Великописарівського бюро правової допомоги Людмила Мусієнко.

Нині в Україні є чотири види документів, які можна назвати загальним терміном "повістка".

Повістка для уточнення даних

Даний вид повісток вручають чоловікам для внесення до бази даних особи призовника, інформації про його сімейний стан, працевлаштування, наявність або відсутність дітей. За наслідками перевірки можуть бути виявлені підстави для звільнення чоловіка від служби в армії, наприклад, за наявності дитини.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)

Така повістка зобов’язує чоловіка пройти медичне обстеження. До неї додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов’язаного, в якій вказується, чи придатний він до термінової служби, чи ні.

Повістка-призов на строкову військову службу

У даному виді повісток вказано строк, у який чоловіку потрібно з'явитися у призовній ділянці. Також у ній наголошується, що необхідно мати: паспорт, військовий квиток (тимчасове посвідчення) або посвідчення про приписку до призовної ділянки (для призовників), а також обліково-послужну картку та мобілізаційне розпорядження (за наявності).

Мобілізаційне розпорядження

Ці повістки вручають військовозобов’язаним особам, які пройшли медичну комісію та були визнані придатними до несення військової служби. Здебільшого мобілізаційне розпорядження вручається під час оголошення мобілізації. У ньому зазначено інформацію про те, що військовозобов’язаний повинен з’явитися до призовного пункту протягом 24 годин після оголошення мобілізації в країні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є причини для того, щоб військовозобов’язаний міг не з’явитися до військкомату після отримання повістки.