Українським військовим змінять виплати у березні: хто і скільки отримуватиме

Зміни торкнулися премій та одноразових виплат до 100 тисяч гривень

Навесні для українських військових почнуть діяти зміни виплат коштів у розмірі 100 тисяч та 30 тисяч гривень. "Телеграф" розповідає докладніше про те, що зміниться у березні та хто зможе отримати виплати за поранення, участь у бойових діях тощо.

Так, з початку повномасштабного російського вторгнення на територію України, згідно з постановою КМУ №168, виплати у розмірі 30 тисяч гривень були передбачені для всіх військових, а 100 тисяч гривень для тих, хто воює на передовій, пораненим як одноразову допомогу, а також рідним військових, які зникли безвісти, передає видання НВ.

З початку лютого поточного року виплату у розмірі 30 тисяч гривень було скасовано. Для її отримання тепер потрібно збирати необхідні документи щодо виконання бойових наказів. А виплата у розмірі 100 тисяч залишилася для військових на передньому краї, пораненим та сім’ям зниклих безвісти.

Зміни було запроваджено 1 лютого, проте самі виплати нараховуватимуть уже у березні. Тому саме на початку весни військові відчують зміни щодо них.

Виплати у розмірі 100 тисяч гривень

Додаткову виплату у розмірі 100 тисяч гривень можуть отримати учасники бойових дій у районах їхнього ведення на передовій, які виконують бойові завдання. Також на цю суму можуть розраховувати:

військові, які виконують завдання з вогневого ураження повітряних та морських цілей противника в районах ведення бойових дій;

військові пілоти, які здійснюють польоти у районах ведення військових дій;

моряки, які виконують завдання на кораблях, катерах, судах поза внутрішніми акваторіями портів, пунктами базування та місцями тимчасового базування;

військові у складі підрозділу ракетних військ та артилерії в районах ведення бойових дій;

медичний персонал медичних частин та підрозділів у районах військових дій.

Для цього потрібні накази командирів військових.

Крім того, ця виплата належить військовим, які отримали поранення на службі (контузія, травма, каліцтво), родичам захоплених у полон військових (крім тих, хто здався добровільно), родичам загиблих військовослужбовців (за місяць, в якому загинули).

Виплати у розмірі 50 тисяч гривень

Доплату 50 тисяч гривень передбачено для військових, які виконують бойове завдання у складі військового органу управління. Рішення про те, які військові отримають ці виплати, вирішуватиме головнокомандувач ЗСУ та Генеральний штаб ЗСУ. Водночас і перелік зон бойових дій затверджує головнокомандувач наказом.

Виплати у розмірі 30 тисяч гривень

Дані виплати отримуватимуть військові, які виконують завдання:

у складі угруповань військ або резерву головнокомандувача ЗСУ, у складі пунктів управління Генштабу, які здійснюють управління діючими угрупованнями військ;

з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури;

щодо забезпечення підрозділів у районах ведення бойових дій згідно з логістичними розпорядженнями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що родичам загиблих під час повномасштабної війни українських захисників належить виплата у розмірі 15 млн гривень.