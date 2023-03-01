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"100 000 "хороших" москаликів": у Рівному діє музей на колесах, який допомагає армії

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Автор
Музей в один із днів працював у Рівному біля місцевого Театру ляльок Новина оновлена 01 березня 2023, 11:21
Музей в один із днів працював у Рівному біля місцевого Театру ляльок

Завдяки мобільному музею національного спротиву вдалося дозібрати кошти на п’ять вантажівок для фронту

Знамениті Javelin та Stinger, уламки снарядів, якими росія закидає мирні міста, амуніція та сухпайки ворожої армії, а також ЗСУ та армій західних партнерів, ростові фігури генерала Залужного і полоненого окупанта "Чмоні" – все це експонати єдиного мобільного музею національного спротиву "100 000 "хороших" москаликів". Його автори – благодійний фонд "Відповідальні українці" – з одного боку посприяли патріотичному вихованню дітей, з другого – дозбирали кошти на п’ять потужних вантажівок для фронту.

На початку цього року БФ "Відповідальні українці" з Рівного, який об’єднує 180 бізнесменів, волонтерів, активних людей різних міст і країн, оголосив мегазбір. Кошти були потрібні на придбання партії повнопривідних вантажівок Star для військових. Більшість з півторамільйонної суми традиційно задонатили постійні учасники спільноти.

- У нашої наглядової ради виникла ідея створити мінімузей і розмістити його в торговому центрі разом зі скринькою для збору коштів, – розповів "Телеграфу" координатор БФ "Відповідальні українці" Юрій Дюг. – Нам почали передавати експонати для нього бійці підрозділів, яким ми постійно допомагаємо. І в цей час до нас вже приїхала одна з вантажівок з кунгом. Вона 1985 року випуску, була на озброєнні польської армії, а після оновлення рухомого складу її виставили на продаж на аукціоні. Але у машини стан нової, вона має пробіг лише 100 кілометрів, оскільки весь час перебувала на збереженні. І оскільки ми хотіли передавати транспорт "пакетом", подумали: поки доїжджають ще чотири автівки, ту, що вже є в наявності, використати для розміщення експозиції. По-перше, це нестандартно, так не роблять, принаймні в Україні такого ми ще не бачили. По-друге, це зручно, можна переміщувати музей будь-куди, бо він мобільний.

Вантажівка з написом "100 000 "хороших" москаликів"
Вантажівка тимчасово стала музеєм, а вже за кілька тижнів поїде на фронт

Задля розміщення експонатів довелось прибрати з кузова вантажівки пральню старого зразка, яку вже не можна було використовувати. Натомість були зроблені стелажі, змонтоване освітлення, встановлено монітор, на стінах розміщені тематичні плакати та наліпки.

Музей у кузові автівки
Замість застарілої пральні у кузові автівки активісти тимчасово облаштували музей національного спротиву

- Умовно всі предмети, що представлені в музеї, діляться на два сектори, – продовжує розповідь Юрій. – В одному представлені трофеї – шоломи та форма російських військових, тепловізорний приціл, ручний протитанковий гранатомет, а також боєприпаси, уламки ракет, які ворог застосовує для атак на Україну. В другому виставлене озброєння, яке є в української армії, в тому числі й передане західними партнерами, наприклад, американський ПЗРК Stinger чи шведський РПГ АТ-4.

У музеї представлені різні види зброї
У музеї представлені різні види зброї - як української, так і закордонної, переданої ЗСУ для перемоги над ворогом

Звичайно, всі ці предмети ретельно перевірені, з них навіть зняті системи прицілювання та кнопки, тобто фактично це просто габаритні макети. Але дітям, бо саме на них розрахований музей, цікаво і в такому форматі.

Діти з макетами зброї перед пересувним музеєм
Всі боєприпаси та зброю для музею ретельно перевірили, фактично це макети

Юрій наголошує, що маленьким відвідувачам дозволено в музеї поводити себе вільно – можна все не просто роздивлятися, а й мацати руками. І цією можливістю вже скористались вихованці кількох навчальних закладів у Рівному та в області.

Екскурсія для дітей
Для дітлахів, що завітали до пересувного музею національного спротиву, проводять екскурсію

- Одним з завдань було показати дітям, з ким ми воюємо і хто нас захищає, – говорить координатор БФ. – І я бачив як вони реагують, пізнають нашого славетного Валерія Залужного, ростова фігура якого у нас представлена, радіють, хочуть з ним заселфитись, а герою мемів "Чмоні" навпаки тицяють дулі.

Діти фотографуються поруч з ростовою фігурою Залужного
Діти з задоволенням роблять фото поруч з ростовою фігурою головнокомандувача ЗСУ

Ще на контрасті у нас представлені сухпайки українського, британського, канадського війська та російського, якщо в перших це різні види поживних сніданків, обідів та вечерь, то в росії додали до зразків низькоякісного їдла пляшки горілки. Ці алкогольні напої знайшли хлопці на захоплених ворожих позиціях. Крім того, робота музею виконує і просвітницьку функцію, бо діти бачать також уламки мін, фрагменти боєприпасів – те, що може бути потенційно небезпечним і що у звичайному житті ні в якому разі не можна чіпати.

Діти у музеї
У нестандартному музеї можна все не тільки роздивлятися, але й мацати і брати до рук
У музеї
Городоцька громада передала на вантажівки для ЗСУ 50 тисяч гривень, а малеча була в захваті від експонатів музею

Виконали "100 000 "хороших" москаликів" і місію з привернення уваги до збору на автівки, який вже закрито. Зокрема, завдяки благодійним внескам за відвідування музею – за майже три тижні роботи вони склали 120 тис. гривень.

Мегазбір для ЗСУ на 5 вантажівок - плакат
Завдяки активності учасників спільноти зовсім скоро п'ять вантажівок попрямують на фронт

— Ще дві автівки прибули, проходять техогляд, потім будуть перефарбовані, а ще дві поки в дорозі, – зазначив Юрій. – Вони трьохосні, повнопривідні, бортові й лише одна, так само як і вантажівка, в якій тимчасово розташований музей, з кунгом. До речі за пару тижнів музей будемо переносити, частково до торговельного центру, частково експонати передамо школам, заявок від них вже багато. А машини, як і планувалось, поїдуть до 14-ї ОМБР, 241-ї бригади, 44-ї артилерійської бригади та в ССО.

Перед цим ми ще обов'язково дамо кожній з п'яти вантажівок ім’я, оголосимо конкурс на кращий варіант на нашій сторінці у Facebook. Це вже така традиція у нашої спільноти. Наприклад, один із джипів у нас був "Чорний ворон" – це на честь Холодноярівських отаманів, багато автівок мають назви, що збігаються з псевдо командирів Української повстанської армії – "Еней" (Петро Олійник – виконувач обов'язків командира УПА-Північ), "Уляна" (Мирослава Грецько – лицарка Срібного хреста бойової заслуги УПА) тощо. Таким чином ми додатково розповідаємо, що Україна дає відсіч загарбникам не один десяток і не одну сотню років, має певну героїчну історію, яка знаходить продовження у наші дні.

Теги:
#Волонтери #Авто #ЗСУ #Валерій Залужний