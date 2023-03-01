Завдяки мобільному музею національного спротиву вдалося дозібрати кошти на п’ять вантажівок для фронту

Знамениті Javelin та Stinger, уламки снарядів, якими росія закидає мирні міста, амуніція та сухпайки ворожої армії, а також ЗСУ та армій західних партнерів, ростові фігури генерала Залужного і полоненого окупанта "Чмоні" – все це експонати єдиного мобільного музею національного спротиву "100 000 "хороших" москаликів". Його автори – благодійний фонд "Відповідальні українці" – з одного боку посприяли патріотичному вихованню дітей, з другого – дозбирали кошти на п’ять потужних вантажівок для фронту.

На початку цього року БФ "Відповідальні українці" з Рівного, який об’єднує 180 бізнесменів, волонтерів, активних людей різних міст і країн, оголосив мегазбір. Кошти були потрібні на придбання партії повнопривідних вантажівок Star для військових. Більшість з півторамільйонної суми традиційно задонатили постійні учасники спільноти.

- У нашої наглядової ради виникла ідея створити мінімузей і розмістити його в торговому центрі разом зі скринькою для збору коштів, – розповів "Телеграфу" координатор БФ "Відповідальні українці" Юрій Дюг. – Нам почали передавати експонати для нього бійці підрозділів, яким ми постійно допомагаємо. І в цей час до нас вже приїхала одна з вантажівок з кунгом. Вона 1985 року випуску, була на озброєнні польської армії, а після оновлення рухомого складу її виставили на продаж на аукціоні. Але у машини стан нової, вона має пробіг лише 100 кілометрів, оскільки весь час перебувала на збереженні. І оскільки ми хотіли передавати транспорт "пакетом", подумали: поки доїжджають ще чотири автівки, ту, що вже є в наявності, використати для розміщення експозиції. По-перше, це нестандартно, так не роблять, принаймні в Україні такого ми ще не бачили. По-друге, це зручно, можна переміщувати музей будь-куди, бо він мобільний.

Вантажівка тимчасово стала музеєм, а вже за кілька тижнів поїде на фронт

Задля розміщення експонатів довелось прибрати з кузова вантажівки пральню старого зразка, яку вже не можна було використовувати. Натомість були зроблені стелажі, змонтоване освітлення, встановлено монітор, на стінах розміщені тематичні плакати та наліпки.

Замість застарілої пральні у кузові автівки активісти тимчасово облаштували музей національного спротиву

- Умовно всі предмети, що представлені в музеї, діляться на два сектори, – продовжує розповідь Юрій. – В одному представлені трофеї – шоломи та форма російських військових, тепловізорний приціл, ручний протитанковий гранатомет, а також боєприпаси, уламки ракет, які ворог застосовує для атак на Україну. В другому виставлене озброєння, яке є в української армії, в тому числі й передане західними партнерами, наприклад, американський ПЗРК Stinger чи шведський РПГ АТ-4.

У музеї представлені різні види зброї - як української, так і закордонної, переданої ЗСУ для перемоги над ворогом

Звичайно, всі ці предмети ретельно перевірені, з них навіть зняті системи прицілювання та кнопки, тобто фактично це просто габаритні макети. Але дітям, бо саме на них розрахований музей, цікаво і в такому форматі.

Всі боєприпаси та зброю для музею ретельно перевірили, фактично це макети

Юрій наголошує, що маленьким відвідувачам дозволено в музеї поводити себе вільно – можна все не просто роздивлятися, а й мацати руками. І цією можливістю вже скористались вихованці кількох навчальних закладів у Рівному та в області.

Для дітлахів, що завітали до пересувного музею національного спротиву, проводять екскурсію

- Одним з завдань було показати дітям, з ким ми воюємо і хто нас захищає, – говорить координатор БФ. – І я бачив як вони реагують, пізнають нашого славетного Валерія Залужного, ростова фігура якого у нас представлена, радіють, хочуть з ним заселфитись, а герою мемів "Чмоні" навпаки тицяють дулі.

Діти з задоволенням роблять фото поруч з ростовою фігурою головнокомандувача ЗСУ

Ще на контрасті у нас представлені сухпайки українського, британського, канадського війська та російського, якщо в перших це різні види поживних сніданків, обідів та вечерь, то в росії додали до зразків низькоякісного їдла пляшки горілки. Ці алкогольні напої знайшли хлопці на захоплених ворожих позиціях. Крім того, робота музею виконує і просвітницьку функцію, бо діти бачать також уламки мін, фрагменти боєприпасів – те, що може бути потенційно небезпечним і що у звичайному житті ні в якому разі не можна чіпати.

У нестандартному музеї можна все не тільки роздивлятися, але й мацати і брати до рук

Городоцька громада передала на вантажівки для ЗСУ 50 тисяч гривень, а малеча була в захваті від експонатів музею

Виконали "100 000 "хороших" москаликів" і місію з привернення уваги до збору на автівки, який вже закрито. Зокрема, завдяки благодійним внескам за відвідування музею – за майже три тижні роботи вони склали 120 тис. гривень.

Завдяки активності учасників спільноти зовсім скоро п'ять вантажівок попрямують на фронт

— Ще дві автівки прибули, проходять техогляд, потім будуть перефарбовані, а ще дві поки в дорозі, – зазначив Юрій. – Вони трьохосні, повнопривідні, бортові й лише одна, так само як і вантажівка, в якій тимчасово розташований музей, з кунгом. До речі за пару тижнів музей будемо переносити, частково до торговельного центру, частково експонати передамо школам, заявок від них вже багато. А машини, як і планувалось, поїдуть до 14-ї ОМБР, 241-ї бригади, 44-ї артилерійської бригади та в ССО.

Перед цим ми ще обов'язково дамо кожній з п'яти вантажівок ім’я, оголосимо конкурс на кращий варіант на нашій сторінці у Facebook. Це вже така традиція у нашої спільноти. Наприклад, один із джипів у нас був "Чорний ворон" – це на честь Холодноярівських отаманів, багато автівок мають назви, що збігаються з псевдо командирів Української повстанської армії – "Еней" (Петро Олійник – виконувач обов'язків командира УПА-Північ), "Уляна" (Мирослава Грецько – лицарка Срібного хреста бойової заслуги УПА) тощо. Таким чином ми додатково розповідаємо, що Україна дає відсіч загарбникам не один десяток і не одну сотню років, має певну героїчну історію, яка знаходить продовження у наші дні.