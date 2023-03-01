Теплохід в Україні назвуть на честь загиблого воїна ЗСУ: що про нього відомо

Чоловік працював у компанії з 2009 року

Приватне акціонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство" хоче назвати один зі своїх буксирів-штовхачів іменем співробітника Валерія Кидика, який загинув на фронті у боях з окупантами. Чоловік був першим помічником механіка з електрообладнання теплохода УДП "Загорск" ("Чугуєв").

Інформація про це у середу, 1 лютого, була розміщена на офіційній сторінці "Новинний портал актуальна інформація для моряків" у Facebook.

"Вирішили назвати теплохід, на якому працював Валерій, на його честь. Впевнений, що колектив УДП підтримає це рішення", — пояснив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко, зазначивши, що загиблий воїн працював на компанію з 2009 року.

Що відомо про загиблого

Валерій Кидик почав працювати у компанії на посаді слюсаря-судноремонтника бази технічного обслуговування флоту. Після того, як набрався практичного досвіду, паралельно навчаючись у Білгород-Дністровському морському рибопромисловому технікуму, перейшов до транспортного флоту де став електромеханіком. З того часу він працював на теплоході "Загорск".

У листопаді 2022 року Кидик повинен був йти у рейс, однак отримав повістку із закликом на службу до Збройних сил України. Близько три місяці він проходив воєнну підготовку, після чого був відправлений на фронт. Тижнем раніше стало відомо, що окупанти вбили воїна, який ціною власного життя боронив свободу та цілісність нашої держави.

Редакція "Телеграфу" висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Вічна пам'ять!

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