Ухилення від повістки: юристи розповіли, яке покарання чекає на чоловіків

У деяких випадках чоловікам загрожує штраф, а в деяких — позбавлення волі

У рамках загальної мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років продовжують отримувати повістки. При цьому не завжди отримана військовозобов’язаним повістка означає, що його відправлять воювати. Нерідко їх вручають, щоб чоловік з’явився у військкомат і уточнив свої дані. Однак приходять за ними далеко не всі. Юристи розповіли, що може загрожувати військовозобов’язаним чоловікам у разі нехтування повістки.

У разі ігнорування повістки, яка видається для уточнення даних у військкоматі, чоловікові може загрожувати адміністративна відповідальність, тобто штраф. Про це повідомили на сторінці "Безкоштовна правова допомога" у Facebook.

На лютий 2023 року розмір штрафу становить 3400-5100 грн. Це від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Керівник ТЦК має видати ухвалу про накладення штрафу. Однак рішення у таких справах приймає лише суд.

На виплату штрафу громадянин має 15 днів з дня вручення копії постанови. Якщо штраф не буде сплачено вчасно, постанова буде передана до Державної виконавчої служби, тож сума зросте вдвічі.

Крім повісток для уточнення даних, існують також мобілізаційні розпорядження. За ними військовозобов’язані мають з’явитися до призовного пункту протягом 24 годин після оголошення мобілізації в країні. У разі ухилення чоловікові загрожує кримінальна відповідальність, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Якщо військовозобов’язаному вручили повістку, але він уже має відстрочку за результатами минулого порядку, йому все одно необхідно з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної допомоги.

"Якщо ви отримали новий порядок денний, потрібно прийти до ТЦК та СП, оскільки законодавство не визначає періодичність вручення повісток з метою уточнення військово-облікових даних", — зазначають юристи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є лише три причини, через які військовозобов’язаний може не з’явитися у військкомат після вручення йому повістки.