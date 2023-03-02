Довелося провести 13 закупівель: на Київщині викрили банду, яка займалася збутом зброї та психотропів

Підозрювані збували "товар" у Фастівському та Бучанському районах

У Київській області, де останнім часом увага правоохоронців зосереджена на "ЧВК Редан ", повідомили про підозру восьми громадянам у зв'язку з фактами створення та участі у злочинній організації, незаконного збуту зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв, а також незаконного придбання, зберігання та збуту психотропних речовин.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, мешканець Київщини організував та очолив злочинну організацію до якої залучив сімох знайомих. Її структура мала ієрархічну будову із чітким визначенням ролей кожного з учасників.

"Підозрювані збували на території Фастівського та Бучанського районів психотропні речовини амфетамін та PVP, а також вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухові пристрої. Отримані від злочинної діяльності кошти вони розподіляли між собою та використовували для продовження злочинної діяльності", — йдеться у повідомленні.

У ході документування їхньої діяльності правоохоронці провели 13 оперативних закупівель. Під час 14-го обшуку вилучили зброю, боєприпаси, компоненти для виготовлення психотропних речовин.

За результатами слідчих дій вісьмох учасників, у тому числі організатора, затримано у порядку ст. 208 КПК України. До суду направлено клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються канали надходження зброї, боєприпасів та психотропних речовин, а також інші особи, причетні до скоєння злочину.

На думку деяких учасників даної події, вилучена у злочинців зброя цілком може бути передана для потреб ЗСУ, тим більше, що зараз бійцям для боротьби з ворогом потрібні всі можливі види озброєння.