"Замість сина у мене з’явилось їх сто!": як пенсіонерка з позивним "Іванівна" опікується бійцями ЗСУ

Старшого сина жінки вбили окупанти, тож тепер вона опікується українськими воїнами

Жителька одного із сіл Миколаївщини під час активного обстрілу населеного пункту та можливого наступу окупаційної армії прихистила українських військових. 67-річна Клавдія Іванівна, яку захисники прозвали "Комбатом", а після "Іванівною" вправно керує мопедом, на якому возить їжу на блокпости. Жінку-героїню там знають усі, адже вона має сильний характер і величезну жагу до перемоги.

"Я їх не покину, стоятиму з ними до останньої краплі крові", — так про "своїх хлопців-орликів" говорить Іванівна. Саме так вона озивається про бійців Збройних сил, якими опікується.

Пенсіонерка живе в одному з "гарячих" сіл Миколаївській області. Її старшого сина вбив уламок ворожої ракети. Однак "Іванівна" не впадає у відчай і наголошує, що замість одного сина, у неї їх тепер сто.

На її столі у помешканні жінки завжди є цукерки і печиво для воїнів. Клавдія називає їх "солодкоїжками". Для хлопців вона відвела місця для відпочинку та прання речей. Перед відправкою на позиції готує їм поїсти, варить чай і компот.

"Я на них казала: "Мої орлики, мої сонця, мої яструби. Доки ви стоїте на тих рубежах, доти ми тут всі живі. Ви зійдете і ми пропадемо тут без вас". На сто відсотків впевнена, що Перемога буде за нами. На таких хлопцях, як наші, держиться Україна", — наголошує "Іванівна".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як полковник Національної гвардії України Микола Мішакін розповів про героїчні вчинки одного з бійців, який в подальшому отримав звання "Герой України".