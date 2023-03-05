Мобілізація 2023: українцям пояснили, хто і де може вручати повістки
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Чоловіки можуть отримати повістки у багатьох місцях
У зв’язку з продовженням воєнного стану та дії загальної мобілізації в Україні військовозобов’язані чоловіки продовжують отримувати повістки, при цьому нерідко їх видають у найнесподіваніших місцях. "Телеграф" розібрався, хто і де може вручати українцям повістки.
Видавати цей документ можуть не лише працівники територіального центру комплектування та соціальної допомоги. Є ще дві категорії, які уповноважені вручати повістки. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства юстиції України, посилаючись на пояснення урядової організації "Безкоштовна правова допомога".
Хто може вручати повістки
- представники органів місцевого самоврядування;
- керівники підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування форми власності;
- посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної допомоги (ТЦК та СП).
У яких місцях можуть вручати повістки
Законодавством України чітко не визначено, де саме має відбуватися вручення повісток військовозобов’язаним громадянам. Тому їхнє вручення можливе в наступних місцях:
- на вулиці;
- на блокпостах;
- за місцем проживання;
- за місцем роботи.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що майор Збройних сил України Олександр Мельничук пояснив українцям, чому повістки часто стали видавати на вулицях та у громадських місцях.