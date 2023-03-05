Мобілізація 2023: українцям пояснили, хто і де може вручати повістки

Чоловіки можуть отримати повістки у багатьох місцях

У зв’язку з продовженням воєнного стану та дії загальної мобілізації в Україні військовозобов’язані чоловіки продовжують отримувати повістки, при цьому нерідко їх видають у найнесподіваніших місцях. "Телеграф" розібрався, хто і де може вручати українцям повістки.

Видавати цей документ можуть не лише працівники територіального центру комплектування та соціальної допомоги. Є ще дві категорії, які уповноважені вручати повістки. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства юстиції України, посилаючись на пояснення урядової організації "Безкоштовна правова допомога".

Хто може вручати повістки

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування форми власності;

посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної допомоги (ТЦК та СП).

У яких місцях можуть вручати повістки

Законодавством України чітко не визначено, де саме має відбуватися вручення повісток військовозобов’язаним громадянам. Тому їхнє вручення можливе в наступних місцях:

на вулиці;

на блокпостах;

за місцем проживання;

за місцем роботи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що майор Збройних сил України Олександр Мельничук пояснив українцям, чому повістки часто стали видавати на вулицях та у громадських місцях.