Скандали у Міноборони, незавершена мобілізація та формула Зеленського: головне з нового інтерв'ю Резнікова

Міністр впевнений — навіть після Перемоги роботи буде чимало, в Україні треба реформувати підхід до військової служби

Міноборони останнім часом потрапило в кілька гучних скандалів. Серед них — закупівлі продуктів за завищеними цінами. Відомство після них пережило певну реорганізацію.

Міністр оборони України Олексій Резніков дав інтерв'ю LIGA.net, у якому торкнувся не тільки теми закупівель, яка викликала активне обговорення, а й інших. Зокрема — військового вишколу українців та мобілізації.

Про закупівлі

Міністр оборони висловив гіпотезу, що багато публікацій проти Міністерства останнім часом мають замовний характер. Серед них справи Шаповалова та Лієва, публікації про "яйця по 17". Мета таких вчинків — зменшити довіру до Міноборони. "Це означає зменшення допомоги від західних партнерів і нашої спроможності йти в контрнаступ. А це своєю чергою – привід посадити нас за стіл переговорів з м**калями", — впевнений Резніков.

Щодо відкритих справ міністр закликає дочекатися рішення суду. Він також наголосив, що відповідальність за вчинки в Україні індивідуальна і якщо міністр звільнятиметься кожен раз, коли хтось з його підлеглих вчиняє порушення, "далеко ми з вами не поїдемо". Міністерство продовжує змінюватися — у відомстві все ще шукають того, хто б зайнявся тиловим забезпеченням. Ймовірні кандидати відмовляються.

Забезпечення війська

Зміна виплат військовим також сколихнула українське суспільство. Та Резніков стверджує, що економія не була головною метою, хоча Україна цього потребує. Першим питанням було досягнення справедливості.

"Телеграф" детальніше виклав точку зору міністра у матеріалі "Скорочення виплат військовим: річ не лише в економії"

Щодо мобілізації: вона в Україні триватиме — потреби ще не закриті. "У Генштабу є потреба. Він чітко знає необхідну кількість водіїв, стрільців, операторів, артилеристів, снайперів. Генштаб визначає завдання воєнкомам: план та категорії фахівців. Міноборони лише здійснює контроль і мріє перетворити паперову мішанину на цифровізований продукт", — каже Резніков і зазначає, що механізм вже розроблений, але ще не впроваджений.

В Україні варто зробити трендом культуру військової професії, вважає міністр. Останні 30 років військові кафедри були формальністю, та росія нікуди не зникне і після війни. "Єдина запорука неповторення такого вторгнення – це потужний сектор сил безпеки та оборони, а також зрозуміла концепція армії резервістів", — зазначає очільник відомства та зазначає, що строкова служба може і не потрібна, але кожен повнолітній має пройти спецкурси підготовки, наприклад медицина чи стрільба, а далі раз на рік проходити курси по спеціалізації (кулеметник, оператор дрона тощо). Українці мають вміти користуватися вогнепальною зброєю, а реформу з цього питання треба завершити.

Озброєння українське та зарубіжне

Окремо Резніков торкнувся питання використання дронів. Потреба України — велика як в розвідниках, так і в ударних БпЛА з дальністю польоту від 3 до 1000 км. Та Україні потрібні власні дрони — в міністерстві готові закуповувати їх, які і зброю й інші оборонні продукти. Є певна небезпека через зближення Китаю з рф — якщо вони вступлять в альянс, то китайська техніка (Mavic, Matrice тощо) стане небезпечною — її виробники можуть передати ворогові місцезнаходження оператора.

Водночас Україні потрібно посилювати протиповітряну оборону. Для цього треба в тому числі і літаки "здатні як елемент ППО побачити в повітрі ворожий літак і завдати йому ураження, збити крилату/балістичну ракету і за необхідності завдати удару по наземних цілях", запчастини для них, інженери. Тому Україні в першу чергу треба не штурмова авіація.

Щодо боєприпасів: Україна має укладені контракти, обсяги яких дозволять при правильному використанні мати перевагу над росіянами після активної весни. Міноборони також зацікавлене у залученні приватних компаній до виготовлення чи ремонту озброєння.

Після Перемоги — шляхи досягнення безпеки України

Для забезпечення безпеки Україні потрібні дві паралельні течії роботи. Перша — впровадження нової формули миру президента Зеленського, оновленої архітектури безпеки у світі. Ключовими елементами, на думку Резнікова, мають стати членство в НАТО та ЄС. Другий шлях — сучасна держава з розвиненим сектором безпеки та оборони, нормальною армією і підняття престижу служби в армії.

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