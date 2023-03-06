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"Великий гріх не використовувати свої таланти": переселенка з Миколаєва створює прикраси та донатить на армію

Автор
Марта Нетюхайло Марта Нетюхайло
Дата публікації
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Автор
Iнженер Людміла Резетняк захоплюється ювелірною справою Новина оновлена 06 березня 2023, 16:33
Iнженер Людміла Резетняк захоплюється ювелірною справою

Майстриня з 10-річним стажем виготовлення прикрас розповіла "Телеграфу" про своє захоплення, яке стало для неї й засобом заробітку, й можливістю підтримати ЗСУ

Продає свої роботи через соцмережі та під час ярмарків

Людмила Решетняк – переселенка з Миколаєва. Сьогодні її родина знаходиться у Кропивницькому. Виїхала туди, коли рідне місто почало чи не щодня потерпати від щільних ворожих обстрілів.

За фахом пані Людмила інженер-математик. Але вже впродовж десяти років віддана творчості – жінка створює прикраси ручної роботи. З початку повномасштабної війни частину зароблених коштів від продажу виробів надсилає на потреби ЗСУ. Говорить, що це її маленький вклад в перемогу Батьківщини.

Свої прикраси переселенка продає через соціальні мережі та під час крафтових ярмарків кропивницьких майстрів.

Прикраса "Цвіте терен" з серії "Мелодії України"
"Цвіте терен" - прикраса з серії "Мелодії України"

Магазинчик в Інстаграмі з’явився завдяки дітям, які наполягали на його створенні. А участі у ярмарках жінка завдячує місцевій жительці, яка запропонувала пані Людмилі виставити її роботи.

Прикраси носять і в Україні, і за кордоном

Посріблені дріт, фурнітура та натуральне каміння – це основа прикрас. Пані Людмила замовляє весь матеріал в інтернеті або купляє в магазинах. Крім того, переробляє старі прикраси, а іноді деталями виступають гарні ґудзики з одягу.

Серед робіт переселенки є комплект, виготовлений з фурнітури та старовинних коралів, що належали її бабусі, як говорить майстриня, "з бабусиної скрині".

Прикраса з бабусиних коралів
Прикраса з бабусиних коралів

Головним ідейним натхненником майстриня вважає свою сестру. Надихається жінка і роботами світових ювелірів.

Пані Людмила передивляється багато майстер-класів і літератури, читає, як подати той чи інший камінчик. "Перший ювелір, що мене вразив та влюбив у себе – француз Рене Лалік, – розповідає переселенка. — Саме він почав використовувати перлини неправильної форми, виробне каміння в ювелірних прикрасах та придумав рецепт опалесцентного скла".

Майстриня говорить, що її прикраси носять не лише в Україні, а й за кордоном. Жінка має багато клієнтів з рідного міста, що стали вже постійними. Серед замовлень і весільні прикраси, і прикраси на випускний вечір.

Але переселенка відзначає, що віддає перевагу роботі у вільному польоті фантазій, на основі власних вподобань.

До роботи з новими силами

Пані Людмила розповідає, що їх будинок у Миколаєві розташований на околицях міста. У вікно вони бачили, як летять ракети та руйнуються рідні місця. Пережили приліт чотирьох ракет біля будинку, тоді ховалися у коридорі. Після побаченого жінці потрібен був час, щоб оговтатися.

"Пів року я нічого не могла робити. Кажуть, що дуже великий гріх не використовувати свої таланти. Я довго думала і придумала серію "Мелодії України", – каже майстриня.

"Чорнобривці" - прикраса з серії "Мелодії України"
"Чорнобривці" - прикраса з серії "Мелодії України"

Серед робіт з цієї лінійки — "Цвіте терен", "Ой у лузі червона калина", "Чорнобривці" та "Два кольори".

Прикраса "Два кольори" з серії "Мелодії України"
"Два кольори"

Пані Людмила відзначає, що виготовлення прикрас частіше займає менше часу, аніж генерація ідей та доповнення деталей.

Так, наприклад, прикрасу "Червона калина" майстриня обмірковувала декілька місяців, а коли виготовила, їй не сподобалося, переробляла.

Прикраса "Ой у лузі червона калина" з серії "Мелодії України"
Прикрасу "Ой у лузі червона калина" майстриня доводила до досконалості

Іноді ідеї виникають раптово. Одного разу деталь у формі троянди, що лежала 10 років без справи, впала на перламутрову каблучку, це і стало початком створення нової прикраси.

Серед робіт пані Людмили є "Червоні маки", які жінка створила з червоних коралів та чорних перлин.

Прикраса "Червоні маки"
"Червоні маки" - з червоних коралів та чорних перлин

"У серії "Чорне з червоним" у мене буде ще мінімум дві прикраси: одна з чорними агатами, інша – з чорним дротом. Але вони поки у мене обдумуються", – ділиться планами на подальше пані Людмила.

Теги:
#Мода #Миколаїв #Прикраси #Кропивницький #ЗСУ