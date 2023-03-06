Вручення повісток в Україні: у яких випадках воно незаконне

Є кілька випадків, у яких вручення повістки вважатиметься незаконним

Під час воєнного стану та загальної мобілізації чоловікам в Україні продовжують вручати повістки, у тому числі й у громадських місцях. Проте військовозобов’язаним чоловікам важливо знати, у яких випадках вручення повістки є незаконним.

Адвокат Андрій Новак пояснив, які є нюанси при видачі повісток військовозобов’язаним. За його словами, незаконним є заповнення повістки за словами громадянина. Про це повідомляє видання НСН.

Так, на момент вручення цей документ вже має бути повністю заповнений. У ньому мають бути зазначені ПІБ, адреса проживання, печатка та підпис посадової особи та мета виклику до військкомату. Якщо немає хоча б одного з перелічених пунктів — порядок денний вважається недійсним.

У яких випадках вручення повістки буде незаконним:

якщо її передадуть чоловікові через родичів;

якщо її наклеять на ворота або вхідні двері (документ має бути вручений особисто в руки одержувачу під підпис);

якщо повістку надсилають телефоном через смс.

Хто може вручати повістки

працівники центрів комплектування;

роботодавці;

керівники навчальних закладів;

представники органів місцевого самоврядування та обслуговуючих компаній.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть поліцейські в Україні займатися врученням повісток до армії чоловікам.