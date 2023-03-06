Боротьба триває: київські волонтери оголосили великий збір для воїнів "на передку"

Навіть 10 автівок для ЗСУ можуть прискорити перемогу України.

Київські волонтери оголосили великий збір на автомобілі для героїчних захисників, які боряться з російськими окупантами на передовій.

На відео — "кіборг", ветеран третього полку спецназу, він одним із перших зайшов до Донецького аеропорту й один з останніх його покинув. Сьогодні ж, він більш відомий як легендарний снайпер з позивним "Воха". Його героїчна історія почалася у 2014 році, продовжилася 24 лютого і триває досі. Але в минулому мирному житті "Воха" професійний борець греко-римської боротьби. Він призер багатьох змагань, спаринг-партнер Жана Беленюка. Наразі, на рахунку 121 знищеної одиниці російської ворожої техніки, яка йшла від Великої Димерки на Бровари. Група "Вохи" передала координати 75 одиниць техніки. І це лише те, що підтверджено документально.

А на цьому відео штурмова рота з передової. У мирний час вони були фармацевтами, маркетологами, програмістами та техніками. Зараз, вони зробили своєю професією захист власної країни, бо боротьба ще триває.

Щоб продовжувати обороняти Україну від ворога у гарячих точках, військовослужбовцям потрібні модернізовані автівки.

Донат лише від 200 гривень може змінити хід війни!

Амбасадор благодійного фонду "Тудей" Тарас Олегович Млинко оголосив благодійний збір.

Кожен може допомогти українським оборонцям і прискорити перемогу України.

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Нагадаємо, волонтерська команда, до якої ввійшли кияни Артем Мандзюк, подружжя Олександр і Юлія Хожай та львів’янка Оксана Боднар, забезпечує потреби військових у надійних прохідних автомобілях.