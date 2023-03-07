Не 2023 року: голова Інституту нацпам'яті дав прогноз, коли і як закінчиться війна в Україні

Звільнення Криму може статися і без розвалу росії, вважає експерт

Питання коли та як закінчиться війна в Україні — неабияк хвилює мільйони людей. Згідно з одними прогнозами, це станеться вже наступного року.

Водночас голова Українського інституту національної пам’яті та нині боєць ЗСУ Антон Дробович вважає, що досягнення кордонів не приведе до закінчення війни, а змінить її. В інтерв’ю "Телеграфу" він розповів, що, на його думку, війна перейде в іншу фазу, але більшість громадян відчують полегшення.

Українці будуть очікувати створення нового світового порядку. Прогнозувати, що саме відбудеться Дробович не береться, припускає що світ може пройти через економічну депресію. Що ж до звільнення Криму, то воно може відбутися і без тотального розпаду росії, військовим шляхом. Дробович проводить паралелі з історією Другої світової, коли Червона армія втікала з півострова. Водночас саме звільнення Криму військовим шляхом може стати однією з підстав розвалу росії. Це не буде простим процесом, наголошує експерт.

Що до строків закінчення війни голова Інституту національної пам’яті не висуває оптимістичних прогнозів. "Ми ще будемо мінімум два-три роки активно воювати. В межах історії – це взагалі дрібниці", — зазначає він і наводить у приклад визвольні процеси кінця другої декади XX століття, коли від початку й до зимових походів минуло майже п’ять років.

Повний текст інтерв’ю Антона Дробовича читайте на сайт "Телеграф" у статті: "Коли путіна вб’ють, на його місце прийде хтось такий же гидотний, як він", — Антон Дробович про війну, Залужного та Перемогу

Раніше "Телеграф" розповідав про сценарії закінчення війни в Україні від американських аналітиків. Вони бачать три шляхи, серед яких найімовірніший — початок переговорів без абсолютної перемоги.