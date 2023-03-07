В Україні будуть примусово евакуювати дітей: про що мова і як це працюватиме

Відмова батьків чи опікунів дитини від евакуації не допускається

Кабінет міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей із територій, де йдуть активні бойові дії. При цьому евакуація проводитиметься у супроводі одного із батьків або законного представника.

Про це сьогодні, 7 березня, повідомили у пресслужбі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Це рішення було ініційовано та розроблено Координаційним штабом з проведення обов’язкової евакуації населення. Питання захисту життя дітей та їхньої негайної евакуації з небезпечних територій перебуває під особистим контролем віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук.

Відтепер підставою щодо проведення обов’язкової евакуації є рішення ОВА, узгоджене з органами військового командування, і навіть Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

"Обов’язкова евакуація примусовим чином дітей здійснюватиметься з супроводу одного з батьків, який їх замінює особи або іншого законного представника", — йдеться в повідомленні.

При цьому в Міністерстві додали, що відмова батьків чи опікунів дитини від евакуації не допускається, оскільки йдеться про збереження життя.

Наразі під відповідні критерії для проведення обов’язкової евакуації підпадає лише Бахмут.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в лютому поточного року на Донеччині співробітники поліції евакуювали дитину, чиї опікуни не хотіли їхати з Авдіївки, яка перебуває під обстрілом окупантів.