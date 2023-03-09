Розстріляний пам’ятник у Бородянці та спроби русифікації. Як окупанти знущаються з Шевченка

Відомі захисники пам’ятників Леніну вирішили познущатися з української культурної спадщини

У четвер, 9 березня, в Україні відзначають 209-річчя від дня народження видатного поета Тараса Шевченка. З початком повномасштабного вторгнення "вірусними" стали не відео котиків з YouTube, а цитати Кобзаря на кшталт "вогонь запеклих не пече" та заклики із "Заповіту" окропити "вражою злою кров’ю" українську землю. Напевне, останнє не дуже сподобалося росіянам і вони нарешті щось запідозрили.

"Телеграф" розповідає, як за час російської агресії постраждали пам’ятники, портрети та книги Шевченка у різних регіонах:

Розстріляний Шевченко у Бородянці

Після втечі російських окупантів із Бородянки Київської обл. до міста нарешті змогли увійти представники влади та військові. Вони побачили у місті жахливу картину: тіла мирних мешканців, зруйновані будинки з загиблими людьми під завалами.

Пам'ятник Тарасу Шевченку зі слідами від куль у Київській області

При цьому російські військові розважалися, розстрілюючи пам'ятник Тарасу Шевченку, встановлений у центрі міста. Так, на фото було видно слід від кулі — цілилися в голову. Незважаючи, на це Шевченко вистояв.

Окупанти стріляли у монумент для розваги

В Кутузівці під Харковом окупанти топтали портрет чоботами

У селищі Кутузівка під Харковом місцеві мешканці пережили російську окупацію, передає "Накипіло". У перші дні вторгнення півтори сотні місцевих мешканців ховалися у підвалі дитячого садочку. Але за цей рік більшість розʼїхалася.

У селищі Кутузівка під Харковом місцеві мешканці врятували портрет Шевченка

Лишилися ті, в кого більше нема будинків. Вони досі живуть у підземеллі — бо їм більше нікуди йти.

"Місцеві мешканці знайшли у колишньому російському штабі портрет Шевченка — брудний і зі слідами від чоботів, відмили та принесли до підвалу", — пише "Накипіло".

Вони вірять у перемогу України та те, що повернуться до своїх будинків.

Табличка "Шевченко — российский поэт" в Луганську

В окупованому Луганську на пам’ятник Шевченку почепили табличку "російський поет". З моменту захоплення Луганська росіянами місцеві чиновники та колаборанти неодноразово висували пропозиції знести пам’ятник або замінити його, проте ніхто так і не реалізував цю ідею.

В окупованому Луганську на пам’ятник Шевченку почепили табличку "російський поет"

Плакат із "денацифікованим" Шевченком

У визволеній від окупантів Глушківці Харківської області поліцейські знайшли у школі плакати, де росіяни позбавили Шевченка української ідентичності. Головне, що має знати школяр про українського поета — це те, що він вів щоденник російською мовою, а з кріпосної неволі його викупив російський художник Карл Брюллов, зібравши для цього кошти під час лотереї з продажу портрета російського поета Василя Жуковського. Іншої інформації про Шевченка окупанти воліють уникати.

Як видно з плакату, головне - що Шевченко писав щоденник російською

Заклеїли російським прапором у Балаклії

У Балаклії Харківської області, яку ЗСУ звільнили від російських військ восени минулого року, тимчасова окупаційна влада заклеїла білборд з віршами Шевченка своїм триколором.

ЗСУ при звільненні міста це виправили:

Шевченко у Дергачах

Пам’ятник Тарасу Шевченку у Дергачах, Харківської області, розташований навпроти будинку культури. Внаслідок російського обстрілу монумент не постраждав, але будівля повністю зруйнована:

Пам’ятник Тарасу Шевченку у Дергачах

Обклали мішками: захист на підконтрольній території

У Києві та Харкові пам’ятники Тарасові Шевченку захистили, обклавши мішками з піском та закривши дошками.

У березні 2022 року комунальники у Харкові провели операцію зі спасіння монумента Шевченка від російських обстрілів:

У березні 2022 року комунальники у Харкові провели операцію зі спасіння монумента

У столиці пам’ятник Тарасу Шевченку додатково захистили каркасом, розробленим balbek bureau.

Пам’ятник Тарасові Шевченку у Києві за дизайнерським прикриттям

Раніше "Телеграф" розповідав, що російські військові масово вивозять з України експонати музеїв та крадуть старовину. Від нудних музейних буднів в Україні росіяни "звільнили" оригінали картин Куїнджі та Айвазовського, скіфське золото.