Захищав Дебальцеве, втратив на війні брата та сам загинув під Бахмутом: війна забрала життя українського Героя (фото)

Загиблому воїну був лише 31 рік

У важких боях за Бахмут загинув командир роти 93-ї механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр" старший лейтенант Олександр Басалига із позивним "Монгол".

Український воїн захищав Батьківщину з 2014 року. Він був учасником Революції Гідності, а потім у лавах ЗСУ боровся з російськими загарбниками на Донбасі. Олександр був у 1-й танковій бригаді. Виходив із Дебальцевського оточення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прессекретар бригади Ірина Рибакова.

За її словами, Басалига отримав офіцерське звання в харківському інституті танкових військ. З початку повномасштабної війни він почав командувати ротою в батальйоні Богдана Дмитрука.

"Коли ми поїхали з ВВСшниками на п’ятиповерхівки на Лумумби в Бахмуті, він (Олександр Басалига, — Ред.) дав коротке інтерв’ю, в якому згадав загиблого брата. Стриманий, зосереджений, дуже сприяв нашій роботі. У всіх підлеглих викликав велику повагу. Потім ми зустрілися знову, коли батальйон був на відводі. Виявилося, що в цей час Сан Санич разом зі своєю ротою знаходився там у підвалі", — згадує Рибакова.

Вона додала, що військовий був поранений вибуховою хвилею і потім деякий час пересувався на колясці, але незабаром йому вдалося відновити й повернутися на фронт до своїх побратимів. А у грудні 2022 року його нагородили орденом "За мужність".

"Сан Санич загинув у Бахмуті. І я думаю, що він у раю, бо, як кажуть, у пеклі він уже побував ", — підсумувала прессекретар бригади.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Донеччині загинув командир аеромобільного батальйону майор Луканюк Андрій Валерійович. Його побратими згадали, яким він був за життя.