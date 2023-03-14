Обороняючи Бахмут, загинув оператор одного з українських телеканалів

У чоловіка залишилася маленька донечка, якій ще навіть не виповнилося року

У Бахмуті, де зараз ведуться запеклі бої з окупантами, трагічно загинув оператор "Суспільного" та військовий Збройних сил України Олексій Ольховик.

Як пише видання, страшною звісткою про загибель Олексія з журналістами поділилася його дружина, зазначивши, що воїна не стало 13 березня. Без батька залишилась донечка Єва, якій не виповнилося ще й року.

Крім того, інформацію про смерть Ольховика на своїй сторінці у соцмережі підтвердила і його подруга та колега Анастасія Жук.

"Наше перше відрядження на війну було у Бахмут у 2020 році. 13-го березня 2023 року ти загинув у цьому ж самому Бахмуті. Колись ти мені сказав, що якби я тебе не взяла з собою на війну в часи ООС, ти б напевно і не пішов би на війну повномасштабну. І, знаєш, я зараз не дуже рада, що взяла тебе з собою тоді", — написала вона.

Олексій Ольховик із колегою - Анастасією Жук

Також журналістка розповіла, що на початку російського вторгнення Олексій прийняв рішення стати на захист Батьківщини, тому долучився до лав Збройних сил у складі 241-ї бригади територіальної борони міста Києва. Вже пізніше його відправили до Донецької області.

На початку осені 2022 року воїн отримав мінно-вибухове поранення, після лікувався. Коли одужав, одразу повернувся на фронт — до Бахмуту.

До уваги читачів, Олексій Ольховик став вже 49-м працівником медіа, котрі трагічно загинули через воєнну російську агресію. Восьмеро з них били вбитими під час виконання своєї професійної діяльності, ще 41 віддали життя в боях з окупантами або стали випадковими жертвами російських обстрілів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у боях за світле майбутнє України трагічно загинув одеський журналіст, письменник та ресторатор Ігор Терьохін.