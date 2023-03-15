Рус

Повістка у поштовій скриньці або по телефону: українцям пояснили, чи це законно

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Щоб призвати громадянина на службу, слід дотримуватися низки процедур Новина оновлена 15 березня 2023, 14:50
Щоб призвати громадянина на службу, слід дотримуватися низки процедур. Фото Генштаб ЗСУ

Юрист пояснив, як має відбуватися процедура вручення повістки

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов’язані чоловіки продовжують отримувати повістки. Їх видають у громадських місцях, на блокпостах, у парках, за домашніми адресами, але водночас нерідко були випадки, коли повістку чоловікам залишали у поштовій скриньці або викликали до військкомату по телефону. Українцям пояснили, чи такі способи є правомірними.

Юрист Костянтин Грітчин зазначає, що повістку військовозобов’язаному повинні вручати особисто в руки і він має розписатися за її отримання. У разі відмови від повістки повинен бути складений акт про відмову з підписами уповноважених осіб та свідків.

Таким чином, якщо чоловікові залишають повістку у дверях чи поштовій скриньці, або викликають його у військкомат за допомогою СМС-повідомлення, тобто не виконуючи процес вручення особисто або через уповноважених осіб, такий документ не має жодної значущості.

"Повістка (залишена у поштовій скриньці (дверях), виклик по телефону, вручення через родичів) не є врученою і правомірною, а тому не породжує юридичних наслідків і відповідальності, тому явка за таким порядком не обов’язкова", — сказав Грітчин.

Він також наголосив, що в такому разі чоловік не зобов’язаний з’являтися у військкомат, поки йому не буде належним чином вручено повістку, крім військового обліку (є обов’язок проходити медичний огляд ВЛК і надавати інформацію про зміну особистих даних).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Ілля Шипко пояснив, кому з чоловіків точно не зможуть вручити повістку у громадських місцях.

Теги:
#Україна #Війна #Мобілізація #Повістка #Військкомат