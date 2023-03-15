Повістка у поштовій скриньці або по телефону: українцям пояснили, чи це законно

Юрист пояснив, як має відбуватися процедура вручення повістки

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов’язані чоловіки продовжують отримувати повістки. Їх видають у громадських місцях, на блокпостах, у парках, за домашніми адресами, але водночас нерідко були випадки, коли повістку чоловікам залишали у поштовій скриньці або викликали до військкомату по телефону. Українцям пояснили, чи такі способи є правомірними.

Юрист Костянтин Грітчин зазначає, що повістку військовозобов’язаному повинні вручати особисто в руки і він має розписатися за її отримання. У разі відмови від повістки повинен бути складений акт про відмову з підписами уповноважених осіб та свідків.

Таким чином, якщо чоловікові залишають повістку у дверях чи поштовій скриньці, або викликають його у військкомат за допомогою СМС-повідомлення, тобто не виконуючи процес вручення особисто або через уповноважених осіб, такий документ не має жодної значущості.

"Повістка (залишена у поштовій скриньці (дверях), виклик по телефону, вручення через родичів) не є врученою і правомірною, а тому не породжує юридичних наслідків і відповідальності, тому явка за таким порядком не обов’язкова", — сказав Грітчин.

Він також наголосив, що в такому разі чоловік не зобов’язаний з’являтися у військкомат, поки йому не буде належним чином вручено повістку, крім військового обліку (є обов’язок проходити медичний огляд ВЛК і надавати інформацію про зміну особистих даних).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Ілля Шипко пояснив, кому з чоловіків точно не зможуть вручити повістку у громадських місцях.