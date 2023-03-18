Два місяці шукали по лікарнях: у боях на сході загинув воїн ЗСУ з позивним "Байрактар"

Тривалий час рідні чоловіка вважали пораненим і шукали його по лікарнях на сході країни

Щоденно у повномасштабній війні з росією Україна втрачає найкращих своїх синів. Сьогодні нашу державу сколихнула чергова сумна звістка про те, що у боях із загарбниками загинув ще один український воїн Володимир Котінов із позивним "Байрактар".

Воїн ЗСУ загинув на сході України

Про це у суботу, 18 березня, на своїй сторінці у соцмережі розповіла його дружина Світлана, поділившись із користувачами трагічною історією пошуку свого коханого, який ще донедавна вважався пораненим.

За словами жінки, понад два місяці тому на її телефон подзвонили і розповіли про те, що Володимир "300-ий". За словами співрозмовника, воїн отримав поранення ноги, однак з поля бою був евакуйований. Тривалий час Світлана шукала чоловіка, проте, об'їздивши всю східну Україну, свого героя так і не знайшла.

Вже пізніше їй стало відомо, що її коханий, на жаль, загинув…

Редакція "Телеграфу" висловлює щирі співчуття родині та друзям загиблого Героя… Вічна пам'ять!

Нагадаємо, як у боях за схід України трагічно загинув військовий Збройних сил України Віталій Мироненко. Удома за загиблим воїном сумують п’ятеро дітей та маленький онук.