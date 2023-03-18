"Плювок в обличчя воїнам": мережа приголомшена продажем медалей "За оборону Бахмута" (фото)

Виявляється, щоб здобути нагороду за захист України, необов’язково воювати

Поки що українці відходять від запальничок із зображенням розстріляного українського воїна, мережу вразила нова знахідка. На популярному інтернет-майданчику продають медаль "За оборону Бахмута".

Фото оголошення поділився український журналіст та волонтер із "Волонтерської Сотні Госпіталь" Тім Златкін. Вартість нагороди із посвідченням перевищує 700 гривень.

На сході тривають важкі бої за Бахмут, які забирають життя, сили та здоров’я українських героїв. Однак отримати медаль за оборону міста можна іншим шляхом — просто купивши її. Сувенірні магазини пропонують придбати медаль "За оборону Бахмута" із посвідченням за 758 гривень.

"Ми там обурювалися патріотичним бухлом, чіпсами та тортиками… Ох**ніє прийшло звідки не очікували — реклама фірми сувенірів на ФБ", — написав Тім Златкін, прикріпивши фото медалі.

Справді, на багатьох сувенірних сайтах у продажу можна знайти таку медаль і не лише. За 500-900 гривень можна стати "захисником" Запоріжжя, Миколаєва, Херсона та Києва. А також бійцем територіальної оборони. Але варто зазначити, що без мокрої печатки медаль та посвідчення є недійсними. По суті, це просто сувенір, але українців обурив той факт, що поки справжні воїни кров’ю і потім захищають Бахмут та інші міста, хтось намагається на цьому заробити.

У коментарях під постом волонтера українці не стримували обурення:

Бл**ь, це п****ц просто якийсь. Як до такого взагалі можна здогадатися?

Далі буде…

Тож без печатки в/ч це хе*ня?

Плювок в обличчя воїнам.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що деякі магазини продовжують будувати бізнес у росії. Українське "Ельдорадо" не закрило свої магазини, більше того, мережа пов’язана із сім’єю дмитра медведєва.