Пройшов АТО та пекельні бої за Київщину: під Бахмутом загинув український військовий і музикант

Хоробрий воїн загинув на 50 році життя під час бойових дій поблизу села Роздолівка Бахмутського району Донецької області.

У ході важких боїв за Бахмут на Донбасі загинув український військовий, поет та музикант із Косова на Івано-Франківщині Руслан Якібчук. Побратими бійця дали йому одразу кілька позивних: за любов до історії його звали "Русиком", а "Поетом", бо з підліткового віку писав вірші. За своє життя військовий написав близько восьми тисяч віршів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила українська журналістка Аліса Мудрицька, згадавши життєвий шлях та досягнення загиблого захисника нашої країни.

Руслан Якібчук під час початку повномасштабного вторгнення перебував разом зі своєю родиною у Чехії. Проте вже за тиждень він повернувся до України й став на захист Батьківщини. Він вирушив служити до 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону — підрозділу 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

"У березні (2022-го. — Ред.) для нього та його побратимів почалися пекельні дні. Брав участь у Київській операції. Над ними безперестанку літали ворожі винищувачі та вертольоти. 2 травня Руслан Якібчук потрапив на Донбас. Був у самому пеклі. Воювали за кожну лісопосадку, яка по два-три рази переходила в різні руки. Один із найважчих періодів — червневі та липневі бої за Сєвєродонецьк", — написала Мудрицька.

Військовий брав участь у стрілецьких вуличних боях, був під обстрілами росії з "Градів" та САУ. Торік у жовтні в одному з таких боїв захисника контузило. Він отримав поранення ноги. Довгий час він проходив реабілітацію, але згодом повернувся на фронт.

Хоробрий воїн загинув на 50 році життя під час бойових дій поблизу села Роздолівка Бахмутського району Донецької області.

Руслан Якібчук. Фото — Аліса Мудрицька

Що відомо про Руслана Якібчука

Руслан Якібчук закінчив вище професійне училище №21 в Івано-Франківську та здобув спеціальність оператора механоскладальних робіт та електронно-обчислювальних машин.

"У цей час разом із друзями створили в Косові рок-групу. Руслан писав тексти пісень, був вокалістом та гітаристом", — зазначила журналістка.

Через деякий час Якібчука було призвано до лав Військово-морських сил України, де він проходив службу у складі першого екіпажу на флагманському кораблі "Гетьман Сагайдачний".

2014 року він написав заяву про вступ до полку "Азов".

"Черга бажаючих потрапити до цього підрозділу була дуже великою, і на моє звернення відповіли лише через рік, коли я вже сидів в окопах під Горлівкою", – говорив Якібчук в інтерв’ю Алісі Мудрицькій.

Чоловік три роки воював у АТО/ООС. У період із 2015 по 2017 рік служив за контрактом у 14-й механізованій бригаді ЗСУ. Брав участь у боях поблизу Курахового, Мар’їнки, поблизу Новгородської, Світлодарської дуги, Миронівського, Красногорівки.

У ході повномасштабної війни боєць захищав Київщину, а потім пройшов бої під Сєвєродонецьком та Лисичанськом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Київщині попрощалися з героєм Віталієм Колесником із позивним "Кудесник", який також загинув у бою за Бахмут.