Терапія красою та жартами: команда перукарів стриже поранених у шпиталях та донатить на ЗСУ

Максим Нестеров розповів "Телеграфу", як вони з колегами працюють на Перемогу

З початком повномасштабного вторгнення Максим Нестеров, який понад 20 років свого життя присвятив перукарському мистецтву, спрямував своє вміння і для допомоги захисникам. Вже майже рік разом зі своїми товаришами-барберами Олександром Сидорянським та Михайлом Загорульком підстригає бійців у шпиталі та медзакладах Києва. Але займатися волонтерською діяльністю Максим розпочав ще задовго до війни. Разом з колегами заснував благодійну ініціативу Hair for Share, у рамках якої створюють перуки для онкохворих діток в Охматдиті.

За день стриже до 30 осіб

Кожного тижня, щочетверга, перукарі проводять для військовослужбовців своєрідну терапію. У процесі стрижки та гоління вони спілкуються, жартують, розповідають історії.

У результаті бійці мають доглянутий вигляд і почувають себе морально краще.

Хороша стрижка підіймає настрій, упевнений Максим Нестеров

"Ми намагаємося хлопців підтримувати. Анекдоти, жарти усілякі, чорний гумор… — ділиться наш співрозмовник. – Багато з них у гарному настрої, теж шуткують. Життя продовжується".

До бійців завітав і зірка НБА Станіслав Медведенко (другий праворуч)

За день такої терапії волонтер обслуговує до 30 осіб. Розповідає, що хлопці дуже вдячні за таку увагу, навіть намагаються дати гроші. Майстри відмовляються від оплати, своєю справою вони хочуть віддячити захисникам за те, що вони роблять.

Майже рік команда перукарів працює у медзакладах Києва

"Після антибіотиків, після усіляких ліків, у хлопців шкіра злазить з голови. Дуже великі накопичення…" – розповідає наш співрозмовник. Щоб якось допомогти військовослужбовцям впоратися з цією проблемою й очистити шкіру, він дає їм спеціальні трихологічні шампуні. Такими засобами Максима забезпечують косметичні фірми.

"Дехто з землею в голові ще або з такими пораненнями, що лікарі бояться обстригати, а, наприклад, треба зробити операцію. Не часто, але буває й таке, що ми в реанімації стрижемо. Це найскладніші такі моменти", – ділиться Максим.

"Буває, й в реанімації стрижемо", - каже Максим

Працюють у "польових" умовах

Якщо в салоні у кожного майстра є обладнане зручне робоче місце, то у шпиталі доводиться працювати в незручній позі та умовах, які є.

"Є лежачі хлопці, ті, що взагалі не можуть встати, їх дуже складно підстригти, доводиться це робити прямо в ліжку, – розповідає про нюанси волонтер. – Щоб постіль не засипати волоссям, треба підстелити пелюшку, накрити, потім все зібрати та видути, якщо людина не може самостійно піти помитися. Такі собі "польові" умови".

"Іноді доводиться стригти бійців прямо в ліжку", - розповідає Максим

Паралельно з діяльністю у шпиталях команда перукарів збирає волосся для виготовлення і подальшого продажу перук. Зароблені кошти волонтери спрямовують на закупівлю захисного спорядження для ЗСУ.

Максим Нестеров з відомим телеведучим

За словами Максима, за весь час волонтерської діяльності вдалося зібрати понад 400 тисяч гривень.