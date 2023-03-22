Від 200 тисяч до 1 млн: в Україні запроваджують новий вид соціальних виплат
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Виплати передбачені для кількох категорій громадян
Українці з початку повномасштабної війни продовжують отримувати різні виплати від держави, а незабаром буде запроваджено ще один вид фінансової допомоги. Йдеться про виплату коштів у разі інвалідності чи смерті через війну.
Одноразову виплату грошової допомоги передбачає законопроект №7353. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Хто зможе отримати виплати
- працівники об’єктів критичної інфраструктури;
- особи, уповноважені на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування;
- журналісти;
- або члени їхніх сімей.
Розмір фінансової допомоги
- У разі отримання інвалідності від ІІІ до І, яка настала внаслідок поранення (контузії, травми) – від 200 до 800 тисяч гривень;
- У разі загибелі, що настала внаслідок поранення (контузії, травми) – 1 млн гривень.
"Важливе рішення, тому що ворог обстрілює цивільні об’єкти, зокрема, критичної інфраструктури, де серед постраждалих цивільні робітники. Також важливо, що в цьому списку є журналісти. Вони зараз виконують дуже небезпечну роботу, щоб інформувати суспільство та весь світ про те, що відбувається у гарячих точках у нашій країні", — зазначив Гончаренко.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Мінреінтеграції нагадали українцям, як отримати компенсацію за зруйноване житло.