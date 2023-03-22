Від 200 тисяч до 1 млн: в Україні запроваджують новий вид соціальних виплат

Виплати передбачені для кількох категорій громадян

Українці з початку повномасштабної війни продовжують отримувати різні виплати від держави, а незабаром буде запроваджено ще один вид фінансової допомоги. Йдеться про виплату коштів у разі інвалідності чи смерті через війну.

Одноразову виплату грошової допомоги передбачає законопроект №7353. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Хто зможе отримати виплати

працівники об’єктів критичної інфраструктури;

особи, уповноважені на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування;

журналісти;

або члени їхніх сімей.

Розмір фінансової допомоги

У разі отримання інвалідності від ІІІ до І, яка настала внаслідок поранення (контузії, травми) – від 200 до 800 тисяч гривень ;

; У разі загибелі, що настала внаслідок поранення (контузії, травми) – 1 млн гривень.

"Важливе рішення, тому що ворог обстрілює цивільні об’єкти, зокрема, критичної інфраструктури, де серед постраждалих цивільні робітники. Також важливо, що в цьому списку є журналісти. Вони зараз виконують дуже небезпечну роботу, щоб інформувати суспільство та весь світ про те, що відбувається у гарячих точках у нашій країні", — зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Мінреінтеграції нагадали українцям, як отримати компенсацію за зруйноване житло.