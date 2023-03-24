Ще 50 тисяч українців отримають по 6600 гривень: для кого передбачено виплати

Виплати розраховані для однієї категорії громадян

Норвезька рада у справах біженців в Україні продовжить надавати фінансову допомогу одній із категорій українців. Виплати у розмірі 6600 гривень матимуть змогу отримати ще 50 тисяч громадян.

Допомога буде надана вразливим категоріям, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

"Відбулося урочисте підписання додаткових домовленостей до Меморандуму про взаєморозуміння для надання грошової допомоги з використанням даних українських бенефіціарів між Міністерством соціальної політики та Представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що фінансову підтримку громадянам надаватимуть з використанням платформи єДопомога. У 2023 році виплати у розмірі 2200 гривень протягом трьох місяців отримають 50 тисяч українців, які подавали заявку на допомогу минулого року.

20 березня реєстрацію на отримання допомоги від Норвезької ради у справах біженців в Україні було завершено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці можуть отримати компенсацію за зруйноване житло внаслідок російської агресії. У Мінреінтеграції нагадали, що для цього треба зробити.