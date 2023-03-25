Боровся за свободу України: на фронті загинув азербайджанський підполковник (фото)

Азербайджанець відважно боровся за волю України

Щоденно сумні звістки про втрати нашої Батьківщини, яка вже понад рік потужно боронить свої території та населення від російської навали, розривають серця. Сьогодні Україну сколихнула ще одна трагічна звістка про те, що у боях за свободу та незалежність нашої країни загинув герой – підполковник Збройних сил Зія Абдуллаєв Гусейн Огли. Військовослужбовець був уродженцем Азербайджану.

Про це повідомило місцеве видання Qafqazinfo, зазначивши, що полеглого воїна вже провели в останню путь та поховали в українському Харкові.

"Пам'ять про нашого земляка, який уклав життя за мирне небо над нашою головою і для перемоги України завжди житиме в наших серцях", — йдеться у некролозі.

Зія Абдуллаєв

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Нагадаємо, що на фронті у боях з окупаційною армією загинув керівник громадської ініціативи "Моя Мовна Стійкість" Руслан Стороженко із позивним "Творецький". Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини, однак нашої перемоги, на жаль, так і не дочекався.