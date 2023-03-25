Українці можуть отримати грошову допомогу в сумі до 800 тисяч гривень - кого це стосується

Отримати гроші зможуть не всі

В Україні, попри важку економічну ситуацію, пов'язану з повномасштабною війною, продовжують виплачувати громадянам різні види соціальної допомоги. Серед категорій громадян, які можуть розраховувати на додаткові виплати й ті, хто постраждав на роботі.

Як пише "Одеське життя", нещодавно український уряд схвалив документ, в рамках якого передбачається виплата грошової допомоги держслужбовцям, комунальникам, медпрацівникам, водіям і залізничникам, які постраждали через військову агресію під час виконання своїх професійних обов’язків.

Зокрема, під час встановлення інвалідності вказані категорії громадян мають право отримати одноразову виплату в сумі від 200 до 800 тисяч гривень (у залежності від групи).

При умові, що особа втратила працездатність (однак групу не отримала) в результаті поранення (травми) або контузії, виплата становитиме 100 тисяч гривень.

Крім того, родичі загиблих під час війни працівників мають право на отримання 1 мільйона гривень, однак порядок призначення та виплати відповідної допомоги ухвалює виключно Кабмін.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що близько 50 тисяч українців мають право отримати грошову допомогу в розмірі 6600 гривень — кого це стосується і що для цього потрібно зробити.