Чи відправляють на фронт після вручення повістки? У ТЦК дали чітку відповідь

Отримати повістку можуть чоловіки віком від 18 до 60 років

В Україні військовозобов’язаним продовжують вручати повістки. Однак отримання цього повідомлення не означає, що чоловіка негайно відправлять на фронт. Українцям пояснили, як проходить ця процедура і що відбуватиметься після вручення повістки.

Детальну відповідь на це запитання дав офіцер відділу обліку Сумського обласного центру комплектування Роман Яременко, повідомляє "Суспільне". За його словами, повістку насамперед вручають для уточнення даних і визначення придатності військовозобов’язаного. Далі за результатами медкомісії чоловіка можуть відправити у військову частину. Але це не означає, що його відправлять на службу.

"У деяких бойових частинах особи, які перебувають на передовій, фактично жодного разу можуть не брати участь у бойових діях. Тому що має деякі інші функції: доставка боєприпасів, наприклад, приготування їжі, розвідка", — сказав Яременко.

Також офіцер наголосив, що зараз надходить велика кількість розпоряджень на доукомплектування частин у тилу. Вони своєю чергою займаються забезпеченням підрозділів, які перебувають на передовій.

Водночас Сергій Дудченко, який займається мобілізацією в центрі комплектування, зазначає, що повісткою викликають, щоб оцінити стан здоров’я чоловіка та визначити, придатний він чи має право на відстрочку від служби. Якщо чоловіка було визнано придатним, його відправлять на навчання. Військовозобов’язаних мобілізують до навчальних центрів. Одразу до бойових частин нікого не забирають.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Станіслав Польовий розповів українцям, що загрожує за ігнорування повістки та неявку до військкомату.