Грошова компенсація за поранення: чому військові можуть не отримати виплати

Є дев’ять причин, з яких військові не мають права на отримання виплат

Українські військові можуть розраховувати на виплати у розмірі 100 тисяч гривень від держави за отримане в ході виконання бойових завдань поранення або за отриману інвалідність. Проте гроші захисникам виплачують не у всіх випадках.

Адвокат, член Ради Комітету медичного та фармацевтичного права та біоетики НААУ Оксана Міськів детально пояснила, за яких умов військові не зможуть отримати компенсацію, повідомляє видання Новини Live.

За її словами, існує дев’ять причин, на підставі яких у виплатах військовослужбовцям через отримання поранення чи інвалідності буде відмовлено. До них відносять:

умисне заподіяння шкоди своєму здоров’ю;

перебування потерпілого військовослужбовця за місцем проживання;

самовільне залишення військовослужбовцям місця служби;

умисне вчинення військовим кримінального злочину, встановлене обвинувальним вироком суду або ухвалою (ухвалою) про закриття кримінального провадження;

алкогольне, наркотичне чи токсичне сп’яніння, не обумовлене технологічним процесом, яке стало основною причиною нещасного випадку та було підтверджено медичними висновками;

перебування військовослужбовця, який отримав поранення, у відпустці або у звільненні з розташування військової частини;

використання в особистих цілях без відома командування транспортних засобів, озброєння, обладнання, інструментів та матеріалів, що належать до військової частини або використовуються нею;

погіршення стану здоров’я внаслідок отруєння алкоголем/наркотичними засобами/токсичними або отруйними речовинами, за умови, що отруєння не пов’язане з впливом цих речовин на постраждалого військового внаслідок їх застосування у технологічному процесі чи незадовільного зберігання, чи транспортування, а потерпілий до настання нещасного випадку був відсторонений від виконання обов’язків командиром (начальником).

природна смерть, що настала внаслідок вроджених вад здоров’я.

Наголошується, що обставини, за яких нещасні випадки не визнані пов’язаними з виконанням військовослужбовця своїх обов’язків, визначаються у ході службового розслідування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що частина українських військових може отримувати виплати у розмірі 50 тисяч гривень. Адвокат Роман Лихачов розповів, кому й у яких випадках виплачують цю суму.