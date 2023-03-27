Чергове дно пробите: у мережі розкритикували ковбасу "ЗСУ", а виробник пояснив назву

Виробники ковбаси пояснили, що вкладали у назву та заявили, що українці все не так зрозуміли

Український бізнес продовжує дивувати патріотичною тематикою. До насіння "Азовсталь" та пива "Буча-Камбуча" додалася ковбаса ЗСУ від ТОВ "Брусилівські ковбаси". У мережі такий маркетинговий хід спричинив хвилю негативу.

Як повідомила на своїй сторінці нардеп Ірина Геращенко, рекламуватиме військову тематику правильно, але робити це потрібно грамотно. Вона запропонувала, щоб офіс інтелектуальної власності блокував такі "шедеври".

Українців обурив той факт, що виробники назвали ковбасу "ЗСУ. Застільна. Смачна. Українська". Деякі запропонували натомість зробити ковбасу "Зеленський", фарш "Слуга народу" та смалець "Юзік".

Ірина Геращенко зазначила, що в ОП продовжують напрацьовувати законопроект, щоб зупинити експлуатацію військової тематики. І наголосила, що "Європейська солідарність" вже зареєструвала аналогічний законопроект. За її словами, потрібно грамотно використати військову тематику, особливо зараз.

"Рекламувати наші перемоги та військову тематику – правильно. Але робити це тактовно. Марка з кораблем, одяг з патріотичними гаслами – добре, а колготки з логотипом ЗСУ чи ковбаса з такою назвою – це дурний смак. Треба, щоб і офіс інтелектуальної власності блокував подібні "шедеври", — написала вона.

Виробники ковбаси у коментарі "Головкому" заявили, що назва ковбаси не має жодного відношення до ЗСУ. До повномасштабної війни ковбаса ТМ "Брусилівські ковбаси" називалася "Московська", а її вирішили перейменувати.

"Раніше ковбаса називалася "Московська", проте згодом її перейменували на ковбасу "ЗСУ". Застільна. Смачна. Українська" – для того, щоб не пов’язувати назву з росією. Але ця назва не має нічого спільного зі Збройними силами України. Люди так її сприйняли, але назва означає зовсім інше. Ми не розуміємо, чому виникло таке непорозуміння", — сказали представники виробника.

Також вони додали, що зараз назва ковбаси офіційно змінена на "Київську". А у магазинах зустрічається "ЗСУ" через те, що партія зі старою назвою ще залишилася на складі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у продажу помітили "медаль за оборону Бахмута" та інших міст. Купити недійсну нагороду із посвідченням можна до 1 тисячі гривень.