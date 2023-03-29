Побратими обіцяли помститися: український пілот і батько двох дітей загинув під час бойового завдання (фото)

У льотчика залишилось двоє дітей, молодшому з яких немає й місяця

Україна втратила ще одного героя через російську навалу. 28 березня цього року під час бойового завдання загинув заступник командира ескадрильї — штурман авіаційної ескадрильї майор Денис Кирилюк. На його рахунку — понад 80 бойових вильотів.

Про це повідомили в 831 бригаді тактичної авіації, де він служив. Зазначається, що 70 вильотів були за час повномасштабного вторгнення на знищення ворога. У нього залишилися неповнолітні донька та син, а також дружина Альона. Молодший малюк народився лише 19 днів тому — Денис дуже чекав його народження і за згадками з його обличчя не можливо було стерти посмішку.

Денис Кирилюк був вправним пілотом — в серпні минулого року отримав орден "За мужність" 3 ступені. Його рідні та друзі пам’ятатимуть його не тільки як військового. Літаками Денис Кирилюк захоплювався з дитинства, а також був фанатом риболовлі.

Майор Денис Кирилюк під час отримання нагороди

Чоловік любив риболовлю

Орден "За мужність" 3 ступені не єдина нагорода льотчика. Пілот також має відзнаку президента за участь в АТО і нагородної вогнепальної зброї від Міноборони. Льотчик закінчив Харківський університет повітряних сил у 2011 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель засновника розвідзагону "Бешкетники Сірка" Івана Щеголова. Втрачає Україна на фронті і тих, хто здобувати перемоги звик більше на спортивному поприщі — загинув багаторазовий чемпіон України з туризму Віктор Боржиєвський, який пішов на фронт добровольцем.